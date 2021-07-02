البيوضي: الفشل في جنيف سيدفعنا لجولة جديدة من الحرب

حذر المحلل السياسي سليمان البيوضي من مغبة فشل اجتماعات ملتقى الحوار السياسي في سويسرا، بشأن الاتفاق على آلية لتنظيم الانتخابات الليبية، وحث الليبيين على الخروج في الشوارع للمطالبة بإنهاء الحرب وإجراء الانتخابات أولا.

وقال البيوضي في تدوينة صحفية رصدتها “الساعة 24″، إن “الفشل في جنيف يعني أن نستعد جميعا لجولة جديدة من الحرب، وعليكم أن تستعدوا للانقسام الأفقي والرأسي ، واستعدوا لإرسال أبنائكم لمحاور القتال حيث ستساق كل المبررات دفعة واحدة وتشتعل منصات التواصل والفضائيات بأبطال الحرب وخطاب الكراهية والتقسيم ، إنها حرب وقودها الناس والحجارة وثمنها آلام وأوجاع ودموع”.

وأضاف المحلل السياسي أن “أعداء الأمة الليبية ومن يتحمل مسؤولية هذا الانحدار، أولا: بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والتي قبلت فتح خارطة الطريق وتقديم المقترحات الرامية لتعطيل التوافقات، وثانيا: أعضاء الحوار المنقلبين عن التوافقات ( الانتخابات الرئاسية المباشرة والبرلمانية ) فأولئكم هم أس البلاء، وثالثا: حكومة الوحدة الوطنية والمتورطة بشكل مباشر من خلال حلفائها من المجلسين ( النواب والدولة ) أو الموقعين على طلب تأجيل الانتخابات عن موعدها واستمرارها لعامين ، أي استمرار النهب والافتراس الممنهج”.

ودعا البيوضي “للتعقل والذهاب موحدين لصناديق الانتخابات رئاسية وبرلمانية”، مشددا على الجميع بالحذر من مغبة ما نحن مقبلون عليه.

وتابع: “إلى كل ليبية وليبي أبناؤكم أمانة في أعناقكم فلا تدفعوا بهم قرابين لتحقيق غايات وأحلام الطامعين والطامحين ، والليبيات والليبيون وحدهم من يملك قرار منع هذه الجريمة اخرجوا للشوارع وارفضوا هذه الجريمة التي ستقودكم نحو الحرب والدماء”.

وانتهت “لجنة التوفيق” المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي للنظر في المقترحات المقدمة بشأن آلية القاعدة الدستورية والقانونية للاستحقاق الانتخابي، إلى الاستقرار على طرح 3 مقترحات للتصويت.

ونص المقترح الأول على “انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة في 24 ديسمبر 2021 دون قيود على حق الترشح وفق قاعدة دستورية مؤقتة”، والثاني على “انتخابات برلمانية في 24 ديسمبر 2021 على أساس قاعدة دستورية مؤقتة يليها استكمال المسار الدستوري وتنظيم انتخابات رئاسية على أساس دستور دائم”.

ونص المقترح الثالث على “تنظيم الانتخابات بموجب الدستور المعدل في 24 ديسمبر 2021 بموجب مشروع الدستور وبما لا يتعدى المرحلة التمهيدية. وفي جميع الأحوال يعتمد مشروع الدستور المعدل قاعدة دستورية حال رفضه في الاستفتاء”.

وجاء قرار اللجنة بموافقة 10 أعضاء وتحفظ اثنين ورفض آخر، وتقرر اعتماد المقترح الذي يتحصل على نسبة موافقة 75% بالتصويت.

وأوضحت “لجنة التوفيق” أنه إذا لم يتحصل أي من المقترحات الثلاث على نسبة 75% في الجولة الأولى تجرى جولة تصويت ثانية، ويعتمد ما يتحصل على النسبة المطلوبة.

وبينت اللجنة أنه في حال عدم حصول أي من المقترحات الثلاث على نسبة 75% من الأصوات في الجولتين تجتمع اللجنة للوصول إلى مقترح توافقي ويكون خيارها نهائيا.