مصادر: المؤيدون للانتخابات يلوحون بالتصعيد وسحب الثقة من الرئاسي والحكومة

أخبار ليبيا 24

قالت مصادر مطلعة على مجريات جلسات ملتقى الحوار السياسي المنعقد في جنيف، “أن المشاركين المؤيدين لعقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية المباشرة يلوحون بالتصعيد وتقديم مقترح بسحب الثقة من قائمة المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية “.

أرجعت المصادر ذلك إلى استمرار البعثة الأممية للدعم في ليبيا بالسماح بالانتهاكات الصارخة والجارية الآن على قدمٍ وساق من قبل أعضاء منتمين لتيار معروف يمارسون ضغوطاً كبيرة داخل أروقة الملتقى لعرقلة الحل السياسي في ليبيا.

و المصادر إلى أن المؤيدين لعقد الانتخابات اعتبروا ذلك انقلابا على الإجماع الدولي ومخرجات مؤتمريّ برلين الأول والثاني، ومصادرة إرادة الشعب الليبي الحرة المؤيدة بشدة والمتطلعة لعقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المباشرة في موعد استحقاقها المقرر في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل.

وأوضح المؤيدين أن محاولات المعرقلين للانتخابات، وأنصار التمديد لحكومة عبد الحميد الدبيبة، تعتبر نسفا لوثيقة خارطة الطريق «المرحلة التمهيدية للحل الشامل» برمتها والتي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي في نوفمبر 2020 من خلال فتحها مجدداً بهدف الالتفاف على بنودها وأحكامها التي أجمعَ عليها ملتقى الحوار السياسي نفسه، وصادق عليها وأقرها المجتمع الدولي وأصبحت بنودها ملزمة وواجبة التنفيذ لكافة الأطراف وفقاً قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع.