مصر وقبرص تؤكدان أهمية خروج القوات الأجنبية من ليبيا

عقدت مصر وقبرص مشاورات سياسية تناولت أوجه العلاقات بين البلديّن وسُبل تطويرها، كما تم تبادل الآراء حول مختلف القضايا الثنائية والإقليمية والدولية، ومن بينها الأزمة الليبية.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان طالعته “الساعة 24″، إن جولة مشاورات سياسية بين مصر وقبرص، عقدت بالعاصمة القبرصية نيقوسيا، برئاسة السفير بدر عبد العاطي، مساعد وزير الخارجية المصرية للشؤون الأوروبية، والسفير “كورنيلوس كورنيلو” السكرتير الدائم لوزارة الخارجية القبرصية، بحضور السفير عمرو حمزة، سفير جمهورية مصر العربية في قبرص، والسفيرة “كرستينا رافتي” مدير إدارة الشرق الأوسط بالخارجية القبرصية.

وبحسب البيان، أظهرت الجولة توافق الرؤى حول الطابع الاستراتيجي للعلاقات بين الدولتيّن، وتشاور الجانبان كذلك حول الملفات الهامة والقضايا الإقليمية المطروحة حالياً.

وأشار البيان إلى أن الموقف المصري والقبرصي شهد توافقاً فيما يتعلق بالتطورات في ليبيا وضرورة انعقاد الانتخابات في موعدها المقرر وأهمية خروج القوات الأجنبية من الأراضي الليبية وتفكيك المليشيات المسلحة.