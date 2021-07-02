ليبيا
بدء الجلسة المسائية بملتقى الحوار لاسئناف مناقشة المقترحات الثلاثة حول مسار الانتخابات و القاعدة الدستورية
بوابة إفريقيا الإخبارية/ |
02 July, 2021
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ليبيا
بوابة إفريقيا الإخبارية/ |
02 July, 2021
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فركش كفاية تضيع وقت لملتقى الحمار كوبيتش والاربعين حرامى الاخوانى فالقرار النهائى لمجلس التواب سيرفض اى وصاية خارجية فهو ملتزم بالاعلان الدستورى والقوانين النافذة ولن يقبل اى توصيات او مخرجات تخالف مااقسم على احترامه فهو منتخب من الشعب وغير ملزم بمخرجات الخوان
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