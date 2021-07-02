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بدء الجلسة المسائية بملتقى الحوار لاسئناف مناقشة المقترحات الثلاثة حول مسار الانتخابات و القاعدة الدستورية

تم النشر منذُ 8 دقائق
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

ليبيا

بدء الجلسة المسائية بملتقى الحوار لاسئناف مناقشة المقترحات الثلاثة حول مسار الانتخابات و القاعدة الدستورية

بوابة إفريقيا الإخبارية/ |

02 July, 2021

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • فركش كفاية تضيع وقت لملتقى الحمار كوبيتش والاربعين حرامى الاخوانى فالقرار النهائى لمجلس التواب سيرفض اى وصاية خارجية فهو ملتزم بالاعلان الدستورى والقوانين النافذة ولن يقبل اى توصيات او مخرجات تخالف مااقسم على احترامه فهو منتخب من الشعب وغير ملزم بمخرجات الخوان

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