حراك ليبيا يعلن رفضه التام لتمديد الحكومة المؤقتة

أعلن حراك ليبيا تنتخب رئيسها رفضه التام للحملة التي تقودها مجموعة من أعضاء ملتقى الحوار السياسي لتعطيل الانتخابات.

ودعا الحراك إلى إنهاء حالة الانقسام في ليبيا، لا سيما بعد التأمل خيرا بتشكيل حكومة وحدة وطنية مؤقتة، والـمـضي قدما إلى إجراء الانتخابات الرئاسية المباشرة والتشريعية في موعدها، لافتا إلى وجود أطراف سياسية في ملتقى الحوار تسعى لإفشال الحل السلمي.

وأوضح أن هذه الأطراف قامت بجمع التواقيع داخل الملتقى للمطالبة بتأجيل الانتخابات، محملا البعثة الأممية مسؤولية الفشل في إقرار القاعدة الدستورية لقبولـها تحويل مسار الجلسات عن هدفها.

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