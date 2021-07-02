تحديث واتساب الجديد يتيح تفعيل خاصية اخفاء الفيديو والصور

قال موقع Android Police إن خاصية إخفاء الصور ومقاطع الفيديو بعد عرضها لمرة واحدة، والموجودة في تطبيق سناب شات أصبحت متوفرة الآن على نسخة بيتا التجريبية من تطبيق واتساب.

وأضاف الموقع، عند إرسال مقاطع الصور أو الفيديو إلى أي شخص على واتساب، يمكن للمرسل أن يجعلها غير قابلة للفتح من جانب المتلقي إلا لمرة واحدة فقط، إذ لا يستطيع الأخير عرضها مرة أخرى في وقت لاحق.

وتعتبر هذه الخاصية مفيدة لمن يرغب بإرسال أمور لا يريد بقاءها طويلاً والرجوع إليها مستقبلاً، وقد كان هذا الخيار سبباً في ارتفاع شعبية سناب شات الذي يخفي المنشورات بعد مرور مدة معينة على نشرها.

في المقابل، يتوجب على المرسل الحذر، لأن هذه الخاصية لا تمنع المتلقي من أخذ لقطة شاشة لمحتوى الصورة أو الفيديو، أو حتى تسجيل المحتوى المرسل باستخدام هاتف آخر، لذلك لا تمنح هذه الخاصية أماناً مطلقاً في حال الرغبة بإرسال بيانات شديدة الحساسية.

وأصبحت الخاصية متوفرة الآن على نسخة بيتا 2.21.14.3 ولا تشترط امتلاك المتلقي نفس النسخة، لذلك سيتمكن المرسل من إرسال الصور المختفية إلى الناس الذين يستخدمون نسخاً أقدم من واتساب.

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