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برلماني ليبي يرد على تصريحات أردوغان حول بقاء تركيا في ليبيا

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

رأى عضو مجلس النواب، سعيد امغيب، اليوم الجمعة، أن تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حول بقاء تركيا في ليبيا وأذربيجان وسوريا وشرقي المتوسط، أنها مجرد عربدة للسلطان العثماني الحالم الواهم.

وقال امغيب في بيان عبر صفحته الرسمية، “عربد كما تريد أيها السلطان العثماني الحالم الواهم، ولك أن تقول أكثر من ذلك مادامت ظهور العملاء لبلدانهم مسرجة لك تمتطيها متى شئت وكيفما تشاء، هدد وتوعد وأزبد وأرعد، مادام بين أظهرنا من يسبح بحمدك ويفتخر بالانتساب إليك!!”.

وتابع امغيب، “نحن أبناء وأحفاد المجاهدين الذين قاتلوا أجدادك العثمانيين وأسيادك الطليان لنا رأى آخر، وسوف نخرجك من أرضنا مذموماً مدحورا، والأيام بيننا، والخزي والعار لمن شرعن وجودك ويطالب ببقائك”.

وكان قد قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن تركيا موجودة في ليبيا وأذربيجان وسوريا وشرقي المتوسط وستبقى.

وجاءت تصريحات أردوغان خلال تفقده مصنع جنازير الدبابات بولاية صقاريا شمال غربي تركيا، مؤكدا أن ملكية المصنع عائدة لوزارة الدفاع وستبقى للدولة، ردا على مزاعم المعارضة بشأن التعاون مع قطر.

 

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تعليقات

  • كل وود تردوغان فشنك فهو الان كلب جربان الم يعد باختال موانئ النغط وشخ على نفسه من الخازوق الاحمر المصرى !!
    يحتاج لخازوق احمر فى طرابلس يدهل من مؤهرته حتى يقطع لسانه

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  • يقول لنا مهبول من هم الاجدادك الذين حاربوا الاترك العثمانيين اذا كان كان عندك الاجداد ايها المصري المجنس المخنث ابن رقاصة هل عمر مختار حارب العثمانيين لم يعرف عنه شيء بي جهاده ضد الطليان عمر المختار في عهد العثماني كان المعلم يعلم الصبيان القراءن لم يسجل عن عمر المختار اي النشاط المقاوم ضد العثمانيين نفس الرموز المقااومة بشيرالسعدواي الباروني السواحلي كلهم لم يرفعوا السلاح ضد العثمانيين حتى السنوسيين كانوا تالعين العثمانيين يبايعون خليفة العثماني الملك ادريس كان ظابط في الجيش العثماني مرة واحدة فقط حصل الصراع بين اللليبين والعثمانين تمرد قبيلة جوزاية لم يكون هدف تمرد خروج العثمانين رفضهم اداء الضراءيب فقط لولا العثمانيين كان طرابلس وايبيا دولة المسيحية كنت انت مغيب المسيحي قبطي تعبد الصليب تشرب بول تواضروس كما يشربه السيسي البلحة كافر مرتد عن الاسلام

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    • انت حمار وجاهل يا جلول الدلدول
      أولا يا حمار من فتح ليبيا بالاسلام يا حمار مثقف هم الصحابة على يد الخليفة عمروبن العاص وليس أسيادك الاتراك يا كلب الترك
      ثانيا ليس من المعقول أن تكون دولة مستقلة تحت حكم دولة أخرى ولا حتى أن تكون تحت وصايتها بمجرد أن يكون هناك فضل عليها من تلك الدولة
      ولو كان هناك أيها المهبول جلول لأحد فضل على أحد لكانت السعودية التي شع منها نور الاسلام وليس سيدك أردوغان صاحب تشريع الزنا وحقوق المخنثين والتطبيع المبكر مع اليهود والمعترف الأول بأن القدس عاصمة اليهود متلك يا تيس أردوغان
      يا جلول برا اسطانبول وارقد في حضن المخنثين مثلك ودع عنك مالا تحسنه

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      • لاترد على عاشق الزب التركي . والله ماذاقت ليبيا عذاب الا منذ حلت النكبة علينا وانجبت لنا زوامل لزبوب تركية ومعفنين في الافكار متسترين بالدين