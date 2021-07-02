برلماني ليبي يرد على تصريحات أردوغان حول بقاء تركيا في ليبيا

أخبار ليبيا 24

رأى عضو مجلس النواب، سعيد امغيب، اليوم الجمعة، أن تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حول بقاء تركيا في ليبيا وأذربيجان وسوريا وشرقي المتوسط، أنها مجرد عربدة للسلطان العثماني الحالم الواهم.

وقال امغيب في بيان عبر صفحته الرسمية، “عربد كما تريد أيها السلطان العثماني الحالم الواهم، ولك أن تقول أكثر من ذلك مادامت ظهور العملاء لبلدانهم مسرجة لك تمتطيها متى شئت وكيفما تشاء، هدد وتوعد وأزبد وأرعد، مادام بين أظهرنا من يسبح بحمدك ويفتخر بالانتساب إليك!!”.

وتابع امغيب، “نحن أبناء وأحفاد المجاهدين الذين قاتلوا أجدادك العثمانيين وأسيادك الطليان لنا رأى آخر، وسوف نخرجك من أرضنا مذموماً مدحورا، والأيام بيننا، والخزي والعار لمن شرعن وجودك ويطالب ببقائك”.

وكان قد قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن تركيا موجودة في ليبيا وأذربيجان وسوريا وشرقي المتوسط وستبقى.

وجاءت تصريحات أردوغان خلال تفقده مصنع جنازير الدبابات بولاية صقاريا شمال غربي تركيا، مؤكدا أن ملكية المصنع عائدة لوزارة الدفاع وستبقى للدولة، ردا على مزاعم المعارضة بشأن التعاون مع قطر.