المستشار عقيلة صالح يؤكد من اليونان ضرورة انتخاب الرئيس من الشعب مباشرة

التقى رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، والوفد الــمرافق له اليوم ،نظيره اليوناني ،كونستانتينوس تاسولاس، حيث أشاد ،تاسولاس، بمجهودات، صالح، الساعية لإجراء الانتخابات في موعدها المـــحدد في ال24 من ديسمبر دون تعطيل.

فيما أكد، صالح، على أن الحل في ليبيا يكون بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، وانتخاب الرئيس من الشعب الليبي بشكل مباشر، معربا عن أمله في أن تقوم اليونان بدعم هذا الاتجاه وعدم الاستماع لأي صوت يحاول عرقلة التداول السلمي للسلطة، حسبما صرح به الـمستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب، عبد الحميد الصافي.

هذا كما اجتمع صالح، مع وزير خارجية اليونان، نيكوس ديندياس، حيث تناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها بما يخدم مصلحة الشعبين.

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