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الدغيلي: تعاطي البعثة مع مقترحات تتعارض مع خارطة الطريق هو بمثابة عرقلة للانتخابات

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

قالت عضو اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي الليبي، سلوى الدغيلي، أن مسار خارطة الطريق التي سبق الاتفاق عليها لحل الأزمة السياسية في ليبيا، قد انحرف عما كان مخطط له ومتوافق عليه منذ البداية.

وفي تدوينة لها عبر صفحتها بـ تويتر قالت عضو اللجنة القانونية، اليوم الجمعة،”السماح بمقترحات تعارض خارطة الطريق تفرغ ما اتفقنا عليه سابقاً من فحواه” على حد تعبيرها.

وأوضحت الدغيلي، أن “تقديم مقترحات تتعارض مع خارطة الطريق التي تنص على موعد محدد للانتخابات، وتعاطي البعثة مع هذه المقترحات.. هو بمثابة عرقلة لانتخابات  24  ديسمبر المقبل”.

 

 

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انتخابات 24 ديسمبر ملتقى الحوار السياسي

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اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

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