سلطان الباروني: رضوخ ملتقى الحوار للضغوط يدخل ليبيا في دوامة خطرة

أبدى المحلل السياسي، سلطان الباروني، تخوفه من قبول ملتقى الحوار السياسي بضغوط هذه الجماعات عليه، ورضوخه لمطالبهم لتدخل ليبيا في هذه الحالة دوامة خطرة.

وعلق الباروني على التسريب الصوتي المتداول لعضو ملتقى الحوار السياسي معاذ المنفوخ ويقول خلاله إنه “يقاتل رفقة بعض أعضاء بملتقى الحوار الليبي”، ويوجه فيه قادة المليشيات بإصدار بيانات عاجلة يعلنون فيها رفضهم للانتخابات المقبلة، كوسيلة ضغط على المجتمع الليبي.

وقال المحلل السياسي في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، إن التسريب “لم يفاجئ الكثيرين، فالجميع يعلم نوايا الإخوان لتأجيل الانتخابات بأي شكل، بعد انهيار قاعدتها الشعبية في البلاد”.

وأضاف الباروني أن “تنظيم الإخوان وصل به الأمر لحالة من التبجح السياسي، بعد سلسلة تهديدات أطلقها قادتهم مؤخرا، وصلت لإعلان نيتهم تقسيم ليبيا حال جاء رئيس على غير هواهم”.

وأكد المحلل السياسي أن “الخطر بدأ يزداد وأن المخاوف من تكرار سيناريو 2014 بالانقلاب على السلطة المنتخبة أصبحت كبيرة”، مطالبا بـ”ضرورة التحرك لدحض هذه الألاعيب”.

وأشار إلى أن “حركة الطيران العسكري بين طرابلس وأنقرة ازدادت بشكل كبير مؤخرا، وأن هناك مرتزقة دخلوا ليبيا الفترة الماضية”، معتبرا أن هذا “دليل على أن هناك أمور تحاك في الظلام”.