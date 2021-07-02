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24 عضو بالحوار السياسي يؤكدون دعمهم للاستحقاق الانتخابي في ديسمبر

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

طالب 24 عضو من لجنة الحوار السياسي في جنيف، البعثة الأممية، ضرورة توضيح أسباب تعاملها وإدارتها للجلسات بالشكل الذي ميّع دور اللجنة، فيما يخصّ الخروج بقاعدة دستورية المنبثقة.

ودعا بيان الأعضاء، البعثة الأممية، بالقيام بدورها الأساسي وهو مساعدة ليبيا في إنهاء مراحل خارطة الطريق ومساعدة الشعب الليبي في إنجاز استحقاقه الانتخابي الرئاسي والبرلماني في 24 ديسمبر، دون تأخير أو تأجيل.

وفي وقت سابق، أعلن عضو الحوار السياسي، أحمد الشركسي، على رفضه المشاركة في ما أسماها “الجريمة السياسية” حول مقترح تأجيل الانتخابات.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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