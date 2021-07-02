الزائدي: قطع الكهرباء والمال والوقود شكل آخر من أشكال العبث الأجنبي ببلادنا

قال مصطفى الزائدي، القيادي بالنظام السابق، إن التسويف أحد أساليب الاستعمار في إدارة الأزمات حتى يتمكن من بسط نفوذه وفرض إرادته، وما تشهده بلادنا من عبث ينقل على الهواء مباشرة صورة من أوجهه، نتيجته لا شك إستمرار تدهور الحال وزيادة تعقد الأزمة، وتغلغل النفوذ للدول المشاركة في صنعها.

أضاف الزائدي في تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك اليوم الجمعة: “ومن مظاهر المشاهد التسويفية الانتخابات الصورية التي أجريت في 2012,/2014، وحوارات الصخيرات وتونس جنيف والسلطات الوهمية التي خرجت منها” وفق قوله.

وتابع قائلًا: “ما يثير الاستغراب أن البعض توقع أن حلولا قد تخرج من تلك العمليات المبرمجة، يستندون الى تصريحات من هذا السفير أو ذاك عن حرية الشعب وحقوق الأفراد والنزاهة الى آخر ما يتردد من كلمات جوفاء !!

صنعوا الأزمة ويطورونها يوميا، ويتحدثون عن آثارها السلبية !! وليس آخر ما صنعوه بنا جلب المرتزقة الى بلادنا ثم وضع قضية خروجهم في قائمة متطلبات الحل، فبناء سلطات متوالية متناقضة، وتأسيس جهويات تدار بمليشيات مسلحة لم يكن سوى إختراع غربي ضمن مشروع الفوضى التي أسموها خلاقة”.

واختتم قائلًا: “أدعوكم ونفسي الى الانتباه الى أساليب أعداء الشعب بكل واجهاته المختلفة شكليات ، فما يصيبنا إنما هو ضمن المخطط المرسوم لتدمير الوطن ، فقطع الكهرباء وخنق الناس بقطع المال والوقود ليس سوى شكل آخر من أشكال العبث الأجنبي ببلادنا .

ايها الناس بلادكم تدمر أمام أنظاركم ، والأجيال القادمة من أبنائكم وأحفادكم ليس محكوم عليها بالعيش في الظلام .. فهاتوا أيديكم وانسوا أحقادكم ، فهذا الحال لن يتغير الا أن نغيره بأنفسنا .. أقول هذا وأستغفر الله من كل ذنب

رلا حول ولا قوة الا بالله”.