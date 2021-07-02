بونجيم : نواجه أزمة انقسام بسبب الترشح للرئاسة وصلاحيات الرئيس

أخبار ليبيا 24 – خبر

قال عضو ملتقى الحوار السياسي علي بونجيم، إن لجنة التوافقات المشكلة من 13 عضوا من أعضاء الملتقى بدأت اجتماعها لمناقشة المقترحات المقدمة للبعثة.

بونجيم أضاف، في تصريحات صحفية ” أن أبرز النقاط الخلافية بين الأعضاء حتى الآن هي شروط الترشح للرئاسة وصلاحيات الرئيس”.

ولفت إلى أن أغلب الأعضاء مصرون على إجراء الانتخابات في موعدها وفق قاعدة دستورية .

وشدد على أن البعثة الأممية والمجتمع الدولي ما زالا يتمسكان بالقاعدة الدستورية لكيلا تؤجل الانتخابات.

وكانت مصادر مطلعة على مجريات جلسات ملتقى الحوار السياسي المنعقد في جنيف، قالت “إن المشاركين المؤيدين لعقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية المباشرة يلوحون بالتصعيد وتقديم مقترح بسحب الثقة من قائمة المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية “.

وأرجعت المصادر ذلك إلى استمرار البعثة الأممية للدعم في ليبيا بالسماح بالانتهاكات الصارخة والجارية الآن على قدمٍ وساق من قبل أعضاء منتمين لتيار معروف يمارسون ضغوطاً كبيرة داخل أروقة الملتقى لعرقلة الحل السياسي في ليبيا.