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تصريحات أردوغان العدائية.. ماذا تقول عن "المفاوضات مع مصر"؟

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / قناة سكاي نيوز
قناة سكاي نيوز
مصدر الخبر / قناة سكاي نيوز

قرأ محللون تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، التي أطلقها الجمعة، على أنها عودة إلى سياسة أنقرة العدائية والاستفزازية لدول المنطقة، ومؤشر جديد على فشل المسار التفاوضي مع القاهرة.

وقال أردوغان إن تركيا “موجودة في ليبيا وأذربيجان وسوريا وشرقي المتوسط، وستبقى”، في لهجة تحد تصعيدية لأزمات قائمة بالفعل في المنطقة وراءها أنقرة.

وأضاف خلال تفقده مصنع جنازير الدبابات بولاية صقاريا شمال غربي تركيا:”سننتزع حقوقنا المشروعة وسنقوم بأعمال التنقيب في كافة بحارنا، لا سيما شرقي المتوسط ومحيط قبرص”.

وتأتي تصريحات أردوغان بعد أيام من إعلان مصر رسميا تجميد المفاوضات مع تركيا، بسبب الخلافات حول 3 ملفات، هي التواجد التركي في الأراضي الليبية واستمرار دعم المرتزقة، والاستمرار في التنقيب غير الشرعي عن الغاز في مياه شرق المتوسط من دون الوصول إلى اتفاق، واستمرار تقديم الدعم التركي لتنظيم الإخوان ورفض تسليم المطلوبين لدى جهات القضاء في مصر، فضلا عن التصريحات التحريضية لمستشار الرئيس التركي ياسين أقطاي ضد القاهرة.

‎وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري أكد توقف المباحثات المصرية التركية في الوقت الحالي، نافيا توجه وفد مصري إلى أنقرة لاستئناف المباحثات قريبا.

وأكد شكري أنه “لا يوجد أي موعد محدد حاليا لاستئناف الجلسات الاستكشافية للنظر في العلاقات المصرية التركية”، مشيرا إلى تحفظ مصر على عدد من السياسات التركية خاصة بعد تجاوزات مستشار أردوغان.

ويرى الخبير المختص بالشأن التركي صلاح لبيب، أن تصريحات أردوغان “استمرار لعملية الاستفزازات التي تمارسها تركيا، ومواصلة لسياسة الغزو والإمبريالية التي تنتهجها لمحاولة السطو على ثروات دول الجوار في محيطها الإقليمي وكذلك المنطقة العربية”.

ويصف لبيب في حديث مع موقع “سكاي نيوز عربية” استمرار هذه السياسيات، بأنها “تحد كبير للدول الكبرى في المنطقة وفي مقدمتها مصر والسعودية، كما يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتجاوزا لتحذيرات كافة الدول من مغبة الاستمرار بهذه السياسيات، خاصة فيما يتعلق بالتنقيب غير الشرعي عن الغاز في منطقة شرق المتوسط”.

ويقول لبيب إن “التصريحات التركية كاشفة وليست مؤسسة لواقع جديد في المنطقة”، مشيرا إلى أن تركيا لم تتوقف عن سياستها المستفزة في شرق المتوسط، وأن “الاحتلال التركي لمناطق عدة في شمال سوريا قد فرضته ليبقى لسنوات ولن تتخلى عنه بسهولة”.

ومن جهة أخرى، يرى لبيب أن على الدول التي بدأت الحوار مع تركيا خلال الفترة الماضية أن تعيد صياغة الأمر بما يتفق مع السياسات التي عبر عنها أردوغان، التي “تعكس واقع التحركات الخارجية لدولته”، وهي “لن تتغير في القريب العاجل” حسب وجهة نظره، مؤكدا على أهمية أن تستعد الدول العربية لمواجهة المحاولات التوسعية لتركيا خاصة في ظل الحديث عن رغبة أنقرة تأسيس وجود عسكري لها في اليمن.

‏‎ويشير لبيب إلى أن “التصريحات الرسمية من تركيا بشأن رغبتها في التوافق مع مصر على المستوي الرئاسي والحكومي لم تقابلها سياسات مماثلة من مصر، لأن العداء بدأ من الجانب التركي وليس العكس، كما أن أنقرة اتخذت سياسيات عدائية تجاه القاهرة خاصة بتعمد دعم الإرهاب وتقديم الدعم المادي واللوجيستي للجماعات المعادية لمصر”.

‏‎ويؤكد أن حكومة العدالة والتنمية لن تتخلى عن مشروعها الداعم للإسلام السياسي والثورات والقلاقل في المنطقة مقابل التوافق الاستراتيجي مع مصر، موضحا أن “مشروعي القاهرة وأنقرة متناقضان ولا يمكن التقريب بينهما خاصة على مستوى التحالفات الخارجية والملفات الإقليمية”.

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قناة سكاي نيوز

قناة سكاي نيوز

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تعليقات

  • ههههههه
    سكاي نيوز؟؟؟؟؟
    و لبيب؟؟؟؟؟؟؟؟
    ودت الزانية أن النساء كلهن زوان
    جماعة طلب مباركة الحاخام الصهيوني
    يتحدثون بأذنابهم
    التي في أفواههم عن( أردوغان )😂😂
    شر البلية مايضحك

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  • احسن. واحد. كذاب. آفاق. مثل. المعتوه. التركي. ليس. له. عهد. اوميثاق. وحسنا. فعلت. مصر. بقطع. المباحثات. ومصر. والحمد. لله. ليست. محتاجة. لواحد. معتوه. تركي. حقير. وعقبال. القطري. المعفن. لأنه. حتى. قناة. الخنزيرة. رجعت. النبرة. العدائية. مرة. أخرى. ويبدو. إنها. بأوامر. تركية. لأنها. عبارة. عن. دويلة. مسلوبة. الإرادة.. وتحيا. مصر. ويحيا. السيسى. وان. شا. الله. بس. مايعيطش. التركي. ونبو. عودة. العلاقات. ويقعد. يتجدي. ويتبكي. كالعادة. هههههه

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  • اى حرية ياديوث وانت ترضى الذل والهوان من الاتراك وامك واختك ببتناك من الاتراك نظير حماية المرتزقة واردوغات ياميبون وزامل زار اسرائيل عدة مرات ووصفه حزب السعادة التركى بانه عميل للصهيونية والعلاقات العسكرية والاقتصادية بين تركيا واسرائيل متتينة ياوكسة امك ياحر من الحر منحى سرواله اما مرتزق سورى ارزاق !!

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  • شر البلية ما يضحك ان خليفة المفلسين يقنن الدعارة فى تركيا مائتى الف داعرة تدر 4 مليار دولار ياحمار بمباركة مشاخخ اللخوان ويعتبرون جهاد النكاح عمل عظيم اى لما امك تتناك فى الخيام عليك ان تفرح لانها مجاهدة !!
    ولما مراتك تتناك تفرح لانها وجدت راجل بدل من واحد مخصى مثل من حريم السلطان حرروه من رجولته واصبح ولامؤاخذه ديوث

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  • اردوغان يريد ان يحصل على مقابل انسحابه من ليبيا تنازلات فى شرق المتوسط ولكن لا احد يبالى به لان انسحابه بالمجان امر مفروغ منه وشكله سيكون سئ جدا عندما يتسحب تحت ضغط من عقوبات دولية كما حدث مع القس الامريكى الذى اجبره ترامب على الافراج عنه دون شروط

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