أعضاء لجنة الحوار يستنكرون موقف البعثة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

في محاولة لتجاوز أزمة الحوار الليبي المنعقد في جنيف، والذي يخيم الفشل حوله، استنكروا اثنان وعشرون من أعضاء ملتقى الحوار سماح البعثة لذوى المصالح الخاصة التي تناهض تطلعات الليبيين من إضاعة الوقت وإرباك لجنة الحوار وفرض رؤيتهم بطرق ملتوية وتجاوزهم للمسار السياسي”، مطالبين البعثة بتوضيح موقفها .

وتحصلت وكالة أخبار ليبيا 24 على نسخة من بيان الأعضاء، والذي جاء فيه “في الوقت الذي يتطلع فيه الشعب الليبي لاستكمال خارطة الطريق والعبور بالبلاد إلى مرحلة جديدة يكون الاستقرار عنوانها عبر إرجاع الحق للشعب الليبي ليختار من يحكمه بشكل حر وديمقراطي حاله حال كل الشعوب المتطلعة لمستقبل أفضل .

وأكد الأعضاء أنه يجب على البعثة ضرورة توضيح أسباب تعاملها وإدارتها للجلسات بالشكل الذي ميع دور اللجنة فيما يخص الخروج بقاعدة دستورية المنبثقة عبر ساعات عمل مضنية من اللجنة القانونية وسمح للأطراف صاحبة المصالح في الإبقاء على الوضع الراهن في ليبيا .

وطالب الأعضاء بضرورة قيام البعثة بدورها الأساسي وهو مساعدة ليبيا في إنهاء مراحل خارطة الطريق ومساعدة الشعب الليبي في إنجاز استحقاقه الانتخابي الرئاسي والبرلماني المقرر فى 24 ديسمبر القادم دون تأخير أو تأجيل.

وعبر الأعضاء في خطابهم عن تفجأهم بالطريقة التي تتعامل بها البعثة ورئيسها في إدارة الحوار بالملتقي ونهجها في تيسير مسار جلسات الحوار، متسائلين كيف للبعثة أن تتصرف وكأنها تقبل بالنكوص وشطب خارطة الطريقة التي أقرها بالإجماع والعودة عن كل ما تم الاتفاق عليه في تونس وجنيف، وكيف للبعثة أن تسمح لذوي المصالح الخاصة التي تناهض تطلعات الليبيين المطالبة بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية والرافضة لتأجيل الانتخابات .