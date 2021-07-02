متهمًا البعثة بالانحياز .. المشري: البعثة لم تسع معنا لإنجاز الاستفتاء على الدستور

أخبار ليبيا 24

انتقد رئيس مجلس الدولة الاستشاري، القيادي بجماعة الإخوان “خالد المشري”، البعثة الأممية، زاعما إنها تنحاز إلى أطراف على حساب أخرى.

المشري قال خلال لقاء وفداً من لجنة المراجعة الاستراتيجية المستقلة التابعة للأمم المتحدة، الذي يرأسه “عبدالله باثيلي”، أمس الخميس بمقر المجلس في طرابلس، إن البعثة “لم تسعى معنا إلى إنجاز عملية الاستفتاء على الدستور” على حد زعمه.

وادعى خلال اللقاء، حرص مجلس الدولة على إجراء الانتخابات في موعدها .

وبحسب بيان المجلس الاستشاري، فإن اللقاء، الذي حضره النائب الثاني لرئيس المجلس “صفوان المسوري” ناقش ملف القوات الأجنبية، حيث نبه “المشري ” إلى ضرورة التفريق بين القوات التي جيء بها بطريقة معلنة وشرعية من حكومة شرعية معترف بها دوليا، وبين قوات المرتزقة التي أتت بطريقة غير معلنة، وأن خروج هذه القوات ينبغي أن يتم على مراحل، على حد تعبيره.