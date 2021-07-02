في رسالته الأولى للرئيس الجزائري.. بايدن: نقدر شراكتنا لدعم استقرار ليبيا

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن لنظيره الجزائري عبد المجيد تبون”وتقديره للشراكة والجهود الثنائية لدعم الاستقرار في المنطقة، خاصة في ليبيا والساحل، متمنيا توسيع التعاون وتعميقه مع الجزائر اقتصاديا وثقافيا.

وبحسب بيان نشرت الرئاسة الجزائرية أمس الخميس، تلقى تبون رسالة تهنئة من “جو بايدن” بمناسبة احتفال الجزائر بالذكرى التاسعة والخمسين لعيد الاستقلال.

أكد بايدن في رسالته على رمزية عيدي استقلال البلدين بتاريخهما المتقاربين، فيما عبر الرئيس الجزائري باسمه وباسم شعب بلاده عن خالص تهانيه في رسالة بعث بها إلى نظيره الأمريكي والشعب الأمريكي بمناسبة الذكرى الـ245 لاستقلال الولايات المتحدة الذي يصادف 4 يوليو.

ووفقا للبيان الجزائري نوه الرئيس “تبون “بالتقدم الكبير المحقق لتوطيد العلاقات والتعاون بين البلدين ، مؤكدا إرادة الجزائر التامة في ترقيتها إلى شراكة اقتصادية أكثر نجاعة .