ليبيا الان

محمد قشوط: مصراتة تقف وراء كل مصائب ليبيا

تم النشر منذُ ساعتين
تعليقات
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

طقال الناشط السياسي محمد قشوط، إنه: “منذ سنة 2011 لم تهجر مدينة أو يلحق خراب بقبيلة أو نرى مجازر تحدث وحقوق تنتهك وعاصمة تحتل ووطن يسلم هدية لمحتليه وبل ولم نرى إرهابيين يتم دعمهم إلا ووجدنا مصراتة تقف خلف كل تلك المصائب بشبابها ورجال أعمالها و أسلحة مليشياتها” وفق قوله.

أضاف قشوط على حسابه بموقع فيسبوك اليوم الجمعة قائلًا: “رحل معمر القذافي وقد ترك كلمات قالها للمدعو إبراهيم بن غشير يوم فاوضهم سنة 2011 تحولت لحقيقة نعيشها “للأسف مصراتة ماعرفتش مصلحتها وحتندمو يوم تلقو أنفسكم لوحدكم ومنبوذين من ليبيا كلها” على حد تعبيره.

وواصل قشوط: “غريب أمر مدينة كلما دعاها الداعون لأن تتوقف وتعود عما ترتكبه تزداد إبتعاداً وتصميماً.. وقد صدق والله فالمدينة التي أصابها الغرور و التعالي على شركائها في الوطن ستدفع ثمن صعب جداً إذا لم تنقذ نفسها ويعود لها رشدها قبل فوات الأوان” على حد قوله.

 

 

.

الوسوم

أخبار ليبيا الأزمة الليبية تركيا طرابلس ليبيل مصراتة

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • هذه المدينة ستكون لعنة المدن وسيكون اهلها وكل من ينتسب اليها علامة للفساد والغباء والعمالة ؟؟…مصراتة اوقعت نفسها في منزلق تاريخي خطير عندما صدقت انها اطاحت بالزعيم الوطني الراحل في الوقت الذي يعلم الجميع انها لم تكن الا ستار لانقلاب دولي اطاح بنظام وطني قدير ولما استيقظت مصراتة على هذه الحقيقة لم يمكنها ابناءها السفلة ممن سرقوا الاموال وافسدوا الاحوال من التوبة والرجوع للوطن ولهذا لن نرى منهم الا ايغالا في العمالة والانبطاح مهما كلفهم ذلك من تضحيات حتى لايقع المحظور فيهم والذي هو نصب اعينهم انتقام الليبيين منهم ؟؟..الحكمة تقتضي ممن لم يشارك في هذه المفاسد منهم ان يقود عملية مصالحة حقيقية تبدأ وقبل كل شي القاء السلاح بضمانة دولة عظمى ترعى هذه المصالحة ومن ثم يتم الجلوس على طاولة مستديرة تناقش فيها اهم الامور الواجب البدء فيها لانقاذ ما يمكن انقاذه ؟..اليوم ليبيا مختطفة من قبل شلة اتفقت فيما بينها على عدم التسليم مهما كان الثمن وادخال البلاد في ازمات متتالية حتى يستقيم لهم الامر والحقيقة ان الامر كله لله ؟..فمتى يستفيق وطنيي مصراتة وبقية الشعب الليبي ؟!!

    رد

  • خوفها من ردة فعل بقية المدن الليبيه التي دمرتها جلبت مصراته قاعده ايطاليه لتحمي المدينه من بطش بقية مدن ليبيا ضدها

    رد