أحوال الطقس: توقعات بانخفاض درجات الحرارة على ليبيا هذا الأسبوع

أفاد المركز الوطني للأرصاد الجوية، في نشرته المتوقعة لأحوال الطقس خلال اليومين القادمين، أن الرياح السطحية الشمالية الخفيفة كانت وراء هذا التراجع على درجات الحرارة على الساحل الغربي .

وأضاف المركز، أن الدواخل لم تصلها هذه الرياح لذا بقيت الكتلة الهوائية الساخنة هى المسيطرة على الحالة هناك في انتظار أن تتراجع هذه الكتلة بداية من يوم الاثنين والثلاثاء تكون أشمل.

وفي الشمال الشرقي، أضاف المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة في حدود 33 الى 38 درجة مئوية وهناك بعض الارتفاع على درجات الحرارة يطرأ فى الجنوب الشرقي.

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