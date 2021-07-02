المفوضية الأوروبية: سنطلب تفسيرا من السلطات الليبية بشأن إطلاق نار على قارب مهاجرين

قالت المفوضية الأوروبية إنها ستطلب تفسيرا من السلطات في طرابلس بشأن حادث إطلاق نار تجاه قارب مهاجرين غير شرعيين من قبل عناصر حرس السواحل الليبي.

جاء هذا الموقف تعليقا على نشر منظمة سي ووتش، وهي هيئة غير حكومية ألمانية، صور جوية تظهر «إطلاق عناصر من الحرس النار على مقربة من قارب مهاجرين لاعتراضه»، حسب وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

وأشارت المنظمة إلى أن الحادث وقع أمس في منطقة البحث والإنقاذ الخاصة بمالطا، وأن قارب المهاجرين قد نجح أخيراً في الرسو في ميناء لامبيدوزا الإيطالي.

وأقر الناطق باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية جوزيب بوريل، بأن الاتحاد يجري تحليلا للصور وتحقيقا معمقا في الحادث.

وقال بيتر ستانو: «بالفعل ما حدث أمر مقلق لنا، ولذلك سنطلب تفسيرات وتوضيحات من شركائنا الليبيين حول الأمر».

ونقلت «آكي» عن مصدر أوروبي مطلع، أن الحادث لن يدفع المؤسسات الأوروبية إلى عدم التعاون مع السلطات الليبية.

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