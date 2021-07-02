العقوري يبحث في اليونان الاتفاقية المبرمة بين حكومة السراج وتركيا

ترأس رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي يوسف العقوري اجتماع لجنة الصداقة البرلمانية الليبية اليونانية حيث بحث الاجتماع قضية الهجرة غير الشرعية بإعتبار ليبيا دولة عبور وليست مصدر للجهرة ، وكيفية تكثيف الجهود للحد من هذه الظاهرة والتي تعتبر من اساسيات الأمن القومي الليبي و أمن الاتحاد الأوروبي .

كما تطرق الاجتماع إلي الاتفاقيات السابقة بين البلدين من ضمنها اتفاقية التجارة والمدفوعات المبرمه في عام 1960 .م ابان العهد الملكي ،وكذلك اتفاقية الثقافة والتعليم والعلوم الموقعة في عام 2008.

بالإضافة إلي اتفاقية التعاون الاقتصادي الفني الموقعة عام 1976.م بحيث يتم تدارسها واحالتها الحكومة للنظر فيها .

و تناول الاجتماع أيضا الاتفاقية المبرمة بين الحكومة المصرية واليونانية حيث طالب الجانب الليبي بالحصول علي صفة مراقب، وكذلك مناقشة الاتفاقية المبرمة بين حكومة الوفاق و الحكومة التركية.

كما تم بحث التعاون الدبلوماسي بين البرلمانين بالإضافة إلي مطالبة الاتحاد الأوروبي بمساعدة اليونان للحد من الهجرة غير الشرعية.