برلماني إيطالي: حادثة إطلاق خفر السواحل الليبي النار على المهاجرين “أمر خطير”

وصف عضو مجلس النواب الإيطالي من تيار “إيطالية حيّة”، ماركو دي مايو برلماني إيطالي، إطلاق النار من خفر السواحل الليبي على زورق مطاطي لمهاجرين، بالأمر الخطير.

وأوضح البرلماني الإيطالي، “من الخطير وغير المقبول أن يقوم خفر السواحل الليبي بإطلاق النار على زورق مطاطي لمهاجرين”.

وطالب دي مايو، حكومة الوحدة الوطنية، أن تعمل على إيقاف ما أسماها “الجريمة”، “إننا نطالب بإيضاح لما حدث وعلى الفور.. على الحكومة الليبية أن توقف هذه الأعمال الإجرامية وتتحمل مسؤولياتها”.

من جهتها، أكدت المفوضية الأوروبية أنها ستطلب تفسيرا من السلطات في طرابلس بشأن حادثة إطلاق نار تجاه قارب مهاجرين من قبل عناصر خفر السواحل الليبي، وفقا لما نقلته وكالة آكي الإيطالية.

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