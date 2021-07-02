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برلماني إيطالي: حادثة إطلاق خفر السواحل الليبي النار على المهاجرين “أمر خطير”

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وصف عضو مجلس النواب الإيطالي من تيار “إيطالية حيّة”، ماركو دي مايو برلماني إيطالي، إطلاق النار من خفر السواحل الليبي على زورق مطاطي لمهاجرين، بالأمر الخطير.

وأوضح البرلماني الإيطالي، “من الخطير وغير المقبول أن يقوم خفر السواحل الليبي بإطلاق النار على زورق مطاطي لمهاجرين”.

وطالب دي مايو، حكومة الوحدة الوطنية، أن تعمل على إيقاف ما أسماها “الجريمة”، “إننا نطالب بإيضاح لما حدث وعلى الفور.. على الحكومة الليبية أن توقف هذه الأعمال الإجرامية وتتحمل مسؤولياتها”.

من جهتها، أكدت المفوضية الأوروبية أنها ستطلب تفسيرا من السلطات في طرابلس بشأن حادثة إطلاق نار تجاه قارب مهاجرين من قبل عناصر خفر السواحل الليبي، وفقا لما نقلته وكالة آكي الإيطالية.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • أرجوا من السلطات الليبية البث بموضوع اجلاء من يريد الخروج من ليبيا من السوريين من شباب وبنات وعائلات وتخصيص ممر انساني مفتوح من طرابلس لدول ثالثة أبرزها النرويج وكندا بأسرع وقت ممكن والإعلان عن الموضوع بكافة أنحاء ليبيا فالوضع بات لايسمح بالكثير من الضغط والإستيلاء على حقوقهم المهضومة من الحكومة السورية وميليشيات من يسمون أنفسهم ثوار أرجوا التأمين سواءا من قبل حكومة الدبيبة أو حفتر أو أي جهة أمنية والسلام *مهاجرنيوز”’

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