بعد إتمام صالح مشاوراته في أثينا..وفد يوناني سيزور بنغازي لافتتاح قنصلية جديدة

من المقرر أن يجري وفد حكومي يوناني زيارة إلى بنغازي لافتتاح قنصلية جديدة، وذلك مباشرة عقب إنهاء رئيس مجلس النواب عقيلة صالح محادثاته في العاصمة أثينا مع مسئولي البلاد.

ووصل رئيس مجلس النواب إلى أثينا بدعوة من نظيره اليوناني كونستانتينوس تاسولاس حيث سيجري أيضا محادثات مع وزير الخارجية نيكوس ديندياس.

وبعد محادثاته في أثينا يوم الجمعة سيعود صالح إلى بنغازي حيث سيستقبل وفدا يونانيا كبيرا برئاسة نائب وزير الخارجية للدبلوماسية الاقتصادية كوستاس فراجوجيانيس بحسب ما نقل موقع «كثميريني» اليوناني.

وكشف الموقع أن الغرض الرئيسي من مهمة فراجوجيانيس إلى جانب أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية اليونانية الليبية إلى بنغازي هو افتتاح القنصلية اليونانية الجديدة، بينما تهتم أثينا أيضًا باستكشاف الفرص الاقتصادية في ليبيا.

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وكان الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق في بيان له أكد أن عقيلة صالح وصل إلى أثينا الخميس رفقة رئيس لجنة الخارجية بالمجلس يوسف العقوري، ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي طلال الميهوب وعضو مجلس النواب سليمان الحراري، لإجراء مشاورات ومباحثات. وتابع بليحق أن الوفد الليبي فور وصوله استقبلهم رئيس لجنة الصداقة الليبية اليونانية.

ويتضمن جدول أعمال الزيارة أيضا عدد من اللقاءات من ضمنها لقاء رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب ونظيره اليوناني، ورئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب ونظيره اليوناني.

يشار أن اليونان تواصل في عدة مناسبات احتجاجها على مذكرة تفاهم لترسيم الحدود البحرية وقعتها حكومة الوفاق السابقة مع تركيا حيث تصفها بالاتفاقية غير القانونية، مطالبة الاتحاد الأوروبي بالدفع إلى إلغائها، مع إخراج كافة المرتزقة والقوات الاجنبية من ليبيا

بدورها تتحفظ تركيا التي تسيطر على قواعد عسكرية جوية وبحرية بغرب ليبيا على بند إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.

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