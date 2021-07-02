الغرابلي: «ستيفاني» جمعت الأشراف مع الأنجاس وحفظة القرآن مع «حفظة الكتاب الأخضر»

هاجم الطاهر الغرابلي رئيس ما يسمى “المجلس العسكري صبراتة”، المبعوثة الخاصة السابقة للأمم المتحدة إلى ليبيا، ستيفاني ويليامز، بسبب عقد ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي أفرز السلطة الليبية المؤقتة، ويستكمل أعمال خارطة الطريق لإنجاز الانتخابات.

وقال الغرابلي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” الله لا يسامحك يا ستيفاني جمعتي الأشراف مع الأنجاس، الصالح مع الطالح، عبدة الله مع عبدة أحذية البشر، حفظة القرآن مع حفظة الكتاب الأخضر، والشبعان من يومه مع من يشم ريحة الأكل يجوع” على حد زعمه.

وتابع:” هذا كله بيش يقولوا الليبيين هذا حالهم وشكلهم من يومهم” على حد تعبيره.

واستطرد:” الذين خسروا الرهان السياسي في جنيف الفترة الماضية، أصبح كل همهم إزاحة حكومة الدبيبة حتى لو كان “المجرم حفتر”- القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر- في مكانه” على حد ادعائه.

وأضاف:” يتوسلون للبعثة بكل توسل وإذلال، أي غل وأي حقد تحملون”، على حد قوله.