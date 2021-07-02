ليبيا الان

الغرابلي: «ستيفاني» جمعت الأشراف مع الأنجاس وحفظة القرآن مع «حفظة الكتاب الأخضر»

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

هاجم الطاهر الغرابلي رئيس ما يسمى “المجلس العسكري صبراتة”، المبعوثة الخاصة السابقة للأمم المتحدة إلى ليبيا، ستيفاني ويليامز، بسبب عقد ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي أفرز السلطة الليبية المؤقتة، ويستكمل أعمال خارطة الطريق لإنجاز الانتخابات.

وقال الغرابلي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” الله لا يسامحك يا ستيفاني جمعتي الأشراف مع الأنجاس، الصالح مع الطالح، عبدة الله مع عبدة أحذية البشر، حفظة القرآن مع حفظة الكتاب الأخضر، والشبعان من يومه مع من يشم ريحة الأكل يجوع” على حد زعمه.

وتابع:” هذا كله بيش يقولوا الليبيين هذا حالهم وشكلهم من يومهم” على حد تعبيره.

واستطرد:” الذين خسروا الرهان السياسي في جنيف الفترة الماضية، أصبح كل همهم إزاحة حكومة الدبيبة حتى لو كان “المجرم حفتر”- القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر- في مكانه” على حد ادعائه.

وأضاف:” يتوسلون للبعثة بكل توسل وإذلال، أي غل وأي حقد تحملون”، على حد قوله.

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«حفظة الكتاب الأخضر» الأنجاس الغرابلي جمع الأشراف حفظة القرآن ستيفاني

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • الدين المعاملة ياحمار وليس عبادات فقط فشر خلق الله خوارج العصر كلاب النار الذين امر رسول الله بقتلهم هم اكثر الناس عبادة ولكنهم مع ذلك اشرار واول من تسعر بهم النار قارئ للقرآن بعلم الناس القرآن وشهيد من شهداؤكم ومن ينفق عليكم بينما امرأة بغية دخلت النار لانها سقطت كلب ياكلب ماقيمة حفظ القرآن دون العمل به فهو مثل الحمار يحمل اسفارا
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    الرئيسة المقالات هل تعلم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة؟
    هل تعلم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة؟
    منذ 2020-01-27
    ويقول ابن القيم رحمه الله: “العمل بغير إخلاص ولا اقتداء؛ كالمسافر يملأ جرابه رملاً، يثقله ولا ينفعه”.

    أبنيت يوما قصرا رائعا من الرمال، بنيته بجد وإتقان بالغ ثم جاءت موجة عظيمة فجعلته كأن لم يكن؟
    وهل جمعت كومة عالية من رماد في يوم عاصف فطار كل ما جمعته يمنة ويسرة وضاع كل مجهودك؟
    أم كنت في يوم شديد الحر في أشد الحاجة إلى الماء، فإذا بك تبصره فتركض نحوه فلا تجده إلا سرابا؟

    رغم الحسرة والألم الذي يعتريك في هذه الحالات فهي ليست بشيء حين تأتي بأمثال الجبال من الأعمال الصالحة وأثناء الحساب تجدها أصبحت هباء منثورا لم يبقَ لك منها شيء!

    لا تتعجب فهذا حال الكثير ممن فقد أحد ركني قبول العمل وهو ” الإخلاص “؛ فقبول العمل يتوقف على ركنين أساسين كجناحي طائر لا يقبل العمل إلا بهما معا ” الإخلاص مع المتابعة”
    يقول ابن مسعود رضى الله عنه : ” لا ينفع قول وعمل إلا بنية، ولا ينفع قول وعمل ونية إلا بما وافق السنة ” .

    ويقول ابن القيم رحمه الله: “العمل بغير إخلاص ولا اقتداء؛ كالمسافر يملأ جرابه رملاً، يثقله ولا ينفعه”.

    وهنا لابد من وقفة صادقة لنحاسب النفس ونراجع نياتنا؛ في ذلك اليوم حين دخل علي فلان هل حسنت من صلاتي بعد دخوله ليراني خاشعا مطيلا في صلاتي محسنا لها؟

    وتلك النصيحة أو الخطبة أو المحاضرة التي أعددتها كانت خالصة لوجه الله ابتغاء ماعنده أم ليشار إليَّ بالبنان والعلم وقوة الإيمان؟

    ويوم ذهبت مع زملائي لدور المسنين والأيتام هل شاركتهم لأنهم دعوني إلى ذلك، فذهبت حياء وخجلا أن أكون الوحيد بينهم الذي لم يذهب، أم كان ذهابي خالصا لوجه الله، ولأمسح دمعة لهم، وارسم ابتسامة على شفاههم، ولأدخل السرور إلى قلوبهم؟

    ويوم كذا وكذا وكذا، هل أعمالي كلها خالصة لوجه الله، أم كان للرياء منها نصيب؟

    يا من سعى لمدح الناس له، ونسي لمن يجب أن يكون عمله، هل تعلم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة؟
    يقول صلى الله عليه وسلم:
    «إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد، فأُتى به، فعرَّفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت، قال: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء، فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار، ورجل تعلم العلم وعلَّمه، وقرأ القرآن، فأُتي به فعرَّفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته، وقرأت فيك القرآن، قال: كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسَّع الله عليه، وأعطاه من أصناف المال كله، فأُتى به فعرَّفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك، قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار» [رواه مسلم ] .

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  • لإثارة الفتنة والعنف والإرهاب.
    وفيما يلي نص البيان الكامل، الذي أصدرته هيئة كبار العلماء اليوم الثلاثاء:
    “الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وأمينه على وحيه، وصفوته من خلقه، نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبدالله وعلى آله وأصحابه، ومن سلك سبيله، واهتدى بهداه إلى يوم الدين .. أما بعد:
    إن الله تعالى أمر بالاجتماع على الحق ونهى عن التفرق والاختلاف. قال تعالى: “إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون”، وأمر العباد باتباع الصراط المستقيم، ونهاهم عن السبل التي تصرف عن الحق، فقال سبحانه: “وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون”.
    وإنما يكون اتباع صراط الله المستقيم بالاعتصام بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد دلت الأحاديث الصحيحة على أنّ مِن السبل التي نهى الله تعالى عن اتباعها المذاهب والنحل المنحرفة عن الحق، فقد ثبت من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال : خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطاً بيده ثم قال: “هذا سبيل الله مستقيماً”، ثم خط عن يمينه وشماله، ثم قال : هذه السبل ليس منها سبيل إلاّ عليه شيطان يدعو إليه، ثم قرأ: “وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله” رواه الإمام أحمد.
    قال الصحابي الجليل عبدالله بن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: “فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتقرق بكم عن سبيله”. وقوله: “أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه”. ونحو هذا في القرآن، قال :أمر الله المؤمنين بالجماعة، ونهاهم عن الاختلاف والفرقة، وأخبرهم أنه إنما هلك من كان قبلهم بالمِراء والخصومات في دين الله.
    والاعتصام بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هو سبيل إرضاء الله وأساس اجتماع الكلمة، ووحدة الصف، والوقاية من الشرور والفتن، قال تعالى: “واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا واذكروا نعمت الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون”.
    فعُلم من هذا: أن كل ما يؤثر على وحدة الصف حول ولاة أمور المسلمين من بث شبه وأفكار، أو تأسيس جماعات ذات بيعة وتنظيم، أو غير ذلك، فهو محرم بدلالة الكتاب والسنة. وفي طليعة هذه الجماعات التي نحذر منها جماعة الإخوان، فهي جماعة منحرفة، قائمة على منازعة ولاة الأمر والخروج على الحكام، وإثارة الفتن في الدول، وزعزعة التعايش في الوطن الواحد، ووصف المجتمعات الإسلامية بالجاهلية، ومنذ تأسيس هذه الجماعة لم يظهر منها عناية بالعقيدة الإسلامية، ولا بعلوم الكتاب والسنة، وإنما غايتها الوصول إلى الحكم، ومن ثم كان تاريخ هذه الجماعة مليئاً بالشرور والفتن، ومن رَحِمها خرجت جماعات إرهابية متطرفة عاثت في البلاد والعباد فساداً مما هو معلوم ومشاهد من جرائم العنف والإرهاب حول العالم.
    ومما تقدم يتضح أن جماعة الإخوان جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام، وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفرقة وإثارة الفتنة والعنف والإرهاب.
    فعلى الجميع الحذر من هذه الجماعة وعدم الانتماء إليها أو التعاطف معها.
    والله نسأل أن يحفظنا جميعاً من كل شر وفتنة وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين”.

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  • اذا تقصد بالأنجاس هم المدعيين بأن فبراير ثوره فقد صدقت انجاس هم انجس من النجاسه نفسها

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  • لم يأمرنا الله بحغظ القران بل بتدبره والعمل به وتعهد الله بحفظه انا نزلنا القرآن وانا له حافظون .
    واى عمل دنيوى لا شأن له بالدين فهل اردوغان يحفظ القرآن بالطبع لا فهل ياتى بشيخ يحفظ القرآن ام ان السياسة لها من يعمل بها ولو اردت العلاح تذهب لحافظ القرآن ام لطبيب والا لالغينا الكليات وحولناها الى كتاتيب لحفظ القرآن ما هذا الغباء صدقنى لو فهمت سورة الفاتحة فقط وعملت بها ماكنت بهذا الغباء الشديد فانت ممن ينطبق عليهم سورة الفاضحة التى تفضح المنافقين مثلك فى سورة التوبة
    فالعمل السياسى عمل دنيوى له خبراء فى هذا المجال ولا يصلح فيه اربعين كلب كلاب النار يدعون حغظ القرآن وهم مجرد بغبغانات لا يجاوز القرآن تراقيهم فهم خوارج شر خلق الله فالخلط بين السياسة والدين جهل
    عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقوم يلقحون النخل، فقال: (لو لم تفعلوا لصلح، قال: فخرج شيصًا) – تمرًا رديئًا – فمر بهم، فقال: (ما لنخلكم؟)، قالوا: قلت كذا وكذا.. قال: (أنتم أعلم بأمور دنياكم)؛ (مسلم).

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  • النجاسة مرتبطة بالكلاب ولقد وصف رسول الله الخوارج بانهم كلاب النار رغم انهم مجتهدون فى العبادات ويقرأون القرآن لا بتجاوز تراقيهم ويكفرون الاخرين وهؤلاء الانجاس من اخوان هذا الغراب يعتقدون ان الزنى فى خيام النكاح جهاد اليست هذه نجاسة بالطبع نجاسة فالدين المعاملة اتمنى من هذا الغراب ان ينظر للمرآه وبعد ان يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق بذمتك هذا الوجه الشيطانى ينطبق عليه تعريف المسلم من سلم الناس من لسانه وبده والمؤمن امنه الناس وانت داعشى حقير تستحق تنفيذ امر رسول الله فى الخوارج وقال طوبى لمن قتلهم او قتلوه اتفووه عليك وعلى امك اتفوه

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  • ولا واحد من الخوان حريم السلطان الذين تدعى انهم يحفظون القرآن وان وهم من الكاذبين فقد قالوا هذا الكذب على الطرطور مرسى ورايناه يتعلثم وهو يقرآ اية قرأنية من قصاصة كتبها فى يده اليس من حفظة القرآن اتباع السلف الصالح الداعمين للجبش وانتم ياخوان تتطاولون عليهم لانهم يدعمون سيادة الدولة ويرفضون العمالة والخيانة مثلكم ووصف مسلم بالنجاسة يدل على سوء الخلق ومخالفة ايات القرآن الكريم ولا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ..
    وحديث رسول الله وان الرجل ليعمل بعمل اهل الجنة فيما يبدوا للناس وهو من اهل النار وان الرجل ليعمل بعمل اهل النار فيما يبدوا للناس وهو من اهل النار ….عرفت انك حمار ..جاهل فى ابسط مبادئ الدين !!

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  • draah….الرجاء الإعلان من الجهات الأمنية والإنسانية عن نقل السوريين الى كندا والنرويج وباقي الدول المعنية من الدول الأوروبية وتوزيعهم سيكون الإجلاء من ليبيا شباب وبنات وعائلات آلية النقل يجب أن تكون جوا وبحرا بخط إنساني لهم المعني بنقلهم منظمة ال un و حكومة الدبيبة بطرابلس سيجري النقل من طرابلس الليبية عبر الدول الثالثة انطلاقا من معيتيقة بعد أن يتم الإعلان بهذا الشأن بسرعة

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  • تفوووووووه الرجاء الإعلان من الجهات الأمنية والإنسانية عن نقل السوريين الى كندا والنرويج وباقي الدول المعنية من الدول الأوروبية وتوزيعهم سيكون الإجلاء من ليبيا شباب وبنات وعائلات آلية النقل يجب أن تكون جوا وبحرا بخط إنساني لهم المعني بنقلهم منظمة ال un و حكومة الدبيبة بطرابلس سيجري النقل من طرابلس الليبية عبر الدول الثالثة انطلاقا من معيتيقة بعد أن يتم الإعلان بهذا الشأن بسرعة

    رد