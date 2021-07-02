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ليبيا ومالطا تتفقان على استئناف الرحلات الجوية وفتح خط بحري بين مالطا ومصراتة

تم النشر منذُ 5 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا –  زار وفد مشترك (ليبي-مالطي) يترأسه وزير المالية بحكومة الوحدة مطار معيتقة الدولي، للوقوف على جاهزية المطارات الليبية لاستقبال الرحلات الدولية منها وإليها.

الطرفان اتفقا بحسب المكتب الإعلامي لوزارة المواصلات على استئناف الرحلات الجوية بين البلدين بعد استكمال الترتيبات الأمنية والتنفيذية،  وفقًا للقوانين المعمول بها لدى المنظمة الدولية للطيران المدني.

كما اتفق الجانبان على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وفتح مجال بحري بين مالطا ومصراتة المدة القادمة.

وضم وفد مالطا مدير مكتب الأمن بالطيران المدني المالطي ورئيس مجلس ادارة الخطوط المالطية ومدير عام شركة ميدافيا للطيران .

هذا وحضر عن الجانب الليبي كل من وكيل وزارة المواصلات لشؤون النقل الجوي خالد السويسي، ومساعد رئيس مصلحة الطيران المدني، ومدير عام مطار معيتيقة الدولي، ومدير مكتب أمن الطيران بمصلحة الطيران المدني الليبي،  إضافة إلى مدير إدارة المنافذ لجهاز الأمن الداخلي ومدير  مكتب الأمن والسلامة بمطار معيتيقة.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • أرجوا من السلطات الليبية البث بموضوع اجلاء من يريد الخروج من ليبيا من السوريين من شباب وبنات وعائلات وتخصيص ممر انساني مفتوح من طرابلس لدول ثالثة أبرزها النرويج وكندا بأسرع وقت ممكن والإعلان عن الموضوع بكافة أنحاء ليبيا فالوضع بات لايسمح بالكثير من الضغط والإستيلاء على حقوقهم المهضومة من الحكومة السورية وميليشيات من يسمون أنفسهم ثوار أرجوا التأمين سواءا من قبل حكومة الدبيبة أو حفتر أو أي جهة أمنية والسلام *مهاجر دوت كوم*

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