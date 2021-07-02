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التيجاني يبحث مع وفد أممي سبل توحيد المؤسسات الأمنية في ليبيا

تم النشر منذُ 4 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – استعرض وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية خالد التيجاني أمس الخميس مع أعضاء فريق الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك الوضع الأمني  في ليبيا.

التيجاني بحث مع الفريق الأممي  بحسب ما ذكر المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية توحيد المؤسسات الأمنية في ظل حكومة الوحدة الوطنية، والوقوف متابعة عمل بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا خلال الفترة القادمة ومتابعة عملها.

هذا وضم فريق الجمعية العام للأمم المتحدة كل من :” عبدالله باتيلل الممثل الخاص للأمين العـام سابقًا في عدد مـن الدول، وجاكلين سيك رئيسة قسم شمال أفريقيا بإدارة القسم السياسي للأمم المتحدة، وفيليبو تارا كينكيني و سنيزانا فوسكا كوفما رئيسة قطاع الإصلاح الأمني، وساندرا بيطار قسم شمال أفريقيا بإدارة القسم السياسي للأمم المتحدة”.

 

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • أرجوا من السلطات الليبية البث بموضوع اجلاء من يريد الخروج من ليبيا من السوريين من شباب وبنات وعائلات وتخصيص ممر انساني مفتوح من طرابلس لدول ثالثة أبرزها النرويج وكندا بأسرع وقت ممكن والإعلان عن الموضوع بكافة أنحاء ليبيا فالوضع بات لايسمح بالكثير من الضغط والإستيلاء على حقوقهم المهضومة من الحكومة السورية وميليشيات من يسمون أنفسهم ثوار أرجوا التأمين سواءا من قبل حكومة الدبيبة أو حفتر أو أي جهة أمنية والسلام *مهاجر*$$$$$$فيمن

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