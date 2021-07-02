حراك من أجل 24 ديسمبر: نرفض المساس بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية المباشرة

ليبيا – أدان حراك من أجل 24 ديسمبر في بيان عاجل اليوم الجمعة ما فعلته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من السماح للقوى” النفعية والأيدولوجية” بفتح خارطة الطريق التمهيدية وتعريض العملية السياسية في ليبيا للخطر.

الحراك وفي بيانه الذي تلقت المرصد نسخة منه قال: “في الوقت الذي يتطلع فيه الليبيون لإعلان القاعدة الدستورية التي تمثل أساسًا لتوجه الليبيين لصناديق الاقتراع؛ يتابع حراك من أجل 24 ديسمبر مجريات ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف”.

وأكد الحراك أن مجموعات وصفها بـ “النفعية والمصلحية” تُصر على تعطيل خارطة الطريق المتفق عليها في نوفمبر 2020 في تونس وتعطيل إجراء الانتخابات في موعدها.

وعبر الحراك عن رفضه المساس بالانتخابات الرئاسية المباشرة والبرلمانية، وأكد أنه لا بديل عن إجرائها في موعدها، داعيًا أنصار المسار الديمقراطي والتداول السلمي على السلطة للتصدي بحزم لمحاولات فتح خارطة الطريق المتفق عليها.

وحمّل الحراك بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مسؤولية أي تدهور للمسار السياسي السلمي والاستقرار في ليبيا.

وحتفظ الحراك بحقه في التعبير عن غضبه والنزول للشوارع والميادين لاستيلاب حقه في إجراء الانتخابات في موعدها، رافضًا الدعوات المطالبة بتمديد عمر حكومة الوحدة الوطنية، مستهجنًا هذه الممارسات والالتفاف على الحل السلمي والسياسي .

وأكد أن حكومة الوحدة الوطنية فشلت في تحقيق الحد الأدنى من الخدمات في المائة يوم الأول منذ منحها الثقة من مجلس النواب.

الحراك دعا في ختام بيانه المجتمع الدولي إلى تطبيق العقوبات الرادعة للمعرقلين لمسار التوافق والحل السلمي.