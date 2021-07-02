أم العز الفارسي: قناعتي انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة نهاية العام وما يخالف ذلك  سأمتنع عن التصويت 

أكدت عضوة ملتقى الحوار السياسي الليبي، أم العز الفارسي، أن المسار الدستوري لا علاقة له بالمسار السياسي، فلديه هيئة منتخبة ومسار مستقل من سلطات شرعية معتد بها.

وقالت «الفارسي» في منشور عبر حسابها على «فيسبوك» ” أنا موقفي واضح وأوكد عليه دوما وكل مداخلاتي مسجلة، أتينا للبت في القاعدة الدستورية التي عملت عليها اللجنة القانونية، وحاولت اللجنة الاستشارية وضع مقترح لتقريب أوجه الخلاف وتجسير الهوة، ومن ثوابتي طيلة عملنا ؛ أن المسار الدستوري لا علاقة لنا به في المسار السياسي ، فلديه هيئة منتخبة ومسار مستقل من سلطات شرعية معتد بها”.

وأضافت؛ “الناخب والمترشح كلاهما؛ المهم أن يكون ليبي الجنسية وكامل الأهلية، وتقر له حقوقه التشريعات النافذة والطاعن يلجأ للقضاء في هذه المرحلة المؤقتة”، مردفًا “الانتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة ومباشرة وفي موعدها بخارطة الطريق 24/12/2021”.

وأوضحت أن “هذه قناعتي بالاستحقاق الذي ينتظره شعبنا اليوم، وآي تذاكي أو الزج بنا فيما يخالف ما اتفقنا عليه بخارطة الطريق سأقابله بالامتناع عن التصويت ومكملين”.