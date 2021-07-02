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أم العز الفارسي: قناعتي انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة نهاية العام وما يخالف ذلك  سأمتنع عن التصويت 

تم النشر منذُ 7 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكدت عضوة ملتقى الحوار السياسي الليبي، أم العز الفارسي، أن المسار الدستوري لا علاقة له بالمسار السياسي، فلديه هيئة منتخبة ومسار مستقل من سلطات شرعية معتد بها.

وقالت «الفارسي» في منشور عبر حسابها على «فيسبوك» ” أنا موقفي واضح وأوكد عليه دوما وكل مداخلاتي مسجلة، أتينا للبت في القاعدة الدستورية التي عملت عليها اللجنة القانونية، وحاولت اللجنة الاستشارية وضع مقترح لتقريب أوجه الخلاف وتجسير الهوة، ومن ثوابتي طيلة عملنا ؛ أن المسار الدستوري لا علاقة لنا به في المسار السياسي ، فلديه هيئة منتخبة ومسار مستقل من سلطات شرعية معتد بها”.

وأضافت؛ “الناخب والمترشح كلاهما؛ المهم أن يكون ليبي الجنسية وكامل الأهلية، وتقر له حقوقه التشريعات النافذة والطاعن يلجأ للقضاء في هذه المرحلة المؤقتة”، مردفًا “الانتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة ومباشرة وفي موعدها بخارطة الطريق 24/12/2021”.

وأوضحت أن “هذه قناعتي بالاستحقاق الذي ينتظره شعبنا اليوم، وآي تذاكي أو الزج بنا فيما يخالف ما اتفقنا عليه بخارطة الطريق سأقابله بالامتناع عن التصويت ومكملين”.

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أم العز الفارسي. انتخابات رئاسية

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • الرجاء الإعلان من الجهات الأمنية والإنسانية عن نقل السوريين الى كندا والنرويج وباقي الدول المعنية من الدول الأوروبية وتوزيعهم سيكون الإجلاء من ليبيا شباب وبنات وعائلات آلية النقل يجب أن تكون جوا وبحرا بخط إنساني لهم المعني بنقلهم منظمة ال un و حكومة الدبيبة بطرابلس سيجري النقل من طرابلس الليبية عبر الدول الثالثة انطلاقا من معيتيقة بعد أن يتم الإعلان بهذا الشأن بسرعة

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