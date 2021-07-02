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الأمم المتحدة: محادثات ملتقى الحوار ستنتهي بإصدار بيان دون عقد مؤتمر صحفي

تم النشر منذُ 6 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال متحدث باسم الأمم المتحدة ريال لو بلون إن المحادثات التي تدعمها المنظمة الدولية بهدف تمهيد الطريق نحو إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في ليبيا في نهاية العام ستنتهي على الأرجح اليوم الجمعة بإصدار بيان دون عقد مؤتمر صحفي.

لوبلون وخلال إفادة في جنيف وفقًا لوكالة “رويترز” للأنباء، أكد أن مبعوث المنظمة الخاص إلى ليبيا يان كوبيش يتعافى من كوفيد- 19، وسيغادر الحجر الصحي بعد فترة وجيزة، لكنه يتابع المحادثات عن بعد.

وأضاف: “أعتقد أنكم إذا قرأتم تصريحات السيد كوبيش فسوف تستنبطون أن المناقشات كانت صعبة للغاية”.

وتابع: “إنه يسعى حقًا إلى تحقيق توافق للمضي قدما لإيجاد الأساس الدستوري الذي يسمح للبلاد بإجراء الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر”.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • الرجاء الإعلان من الجهات الأمنية والإنسانية عن نقل السوريين الى كندا والنرويج وباقي الدول المعنية من الدول الأوروبية وتوزيعهم سيكون الإجلاء من ليبيا شباب وبنات وعائلات آلية النقل يجب أن تكون جوا وبحرا بخط إنساني لهم المعني بنقلهم منظمة ال un و حكومة الدبيبة بطرابلس سيجري النقل من طرابلس الليبية عبر الدول الثالثة انطلاقا من معيتيقة بعد أن يتم الإعلان بهذا الشأن بسرعة

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