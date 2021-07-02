أم العز الفارسي: أي تذاكي أو مخالفة لخارطة الطريق سأقابله بالامتناع عن التصويت

أخبارليبيا24

قالت عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي أم العز الفارسي اليوم الجمعة إن هذه قناعتي بالاستحقاق الذي ينتظره شعبنا اليوم، وأي تذاكي أو الزج بنا فيما يخالف ما اتفقنا عليه بخارطة الطريق سأقابله بالامتناع عن التصويت، ومكملين.

وأضافت الفارسي في منشور عبر حسابها على “فيسبوك” :”أنا موقفي واضح وأوكد عليه دوما، أتينا للبت في القاعدة الدستورية التي عملت عليها اللجنة القانونية، وحاولت اللجنة الاستشارية وضع مقترح لتقريب أوجه الخلاف وتجسير الهوة”.

وتابعت عضو الملتقى :”من ثوابتي طيلة عملنا؛ أن المسار الدستوري لا علاقة لنا به في المسار السياسي، فلديه هيئة منتخبة ومسار مستقل من سلطات شرعية معتد بها.

وواصلت الفارسي في منشورها :”الناخب والمترشح كلاهما؛ المهم أن يكون ليبي الجنسية وكامل الأهلية، وتقر له حقوقه التشريعات النافذة والطاعن يلجأ للقضاء في هذه المرحلة المؤقتة، والانتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة ومباشرة وفي موعدها بخارطة الطريق 24/12/2021″.