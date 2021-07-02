التمسك بـ6 مطالب.. الساكت: دعوات واسعة للخروج في مظاهرات حاشدة يوم 7/7

قال الناشط الحقوقي خالد بوزنين الساكت، إن هناك دعوات من نشطاء المجتمع المدني للخروج في مظاهرات سلمية حاشدة يوم 7/7 عبر كل ميادين المدن الليبية.

وأكد الساكت، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن دعوات الخروج للمظاهرات تأتي للمطالبة والتأكيد على عدة نقاط، وهي كالأتي:

1- التأكيد على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة في موعدها المحدد دون قبول أي مبرر للتأجيل، أو تعطيل أي منهما.

2- المطالبة بسحب الأعضاء المعرقلين للانتخابات الرئاسية بلجنة الحوار وإحالتهم للتحقيق بسبب نقضهم العهود ومحاولتهم إطالة عمر الأجسام منتهية الشرعية بدون وجه قانوني والعبث بمصير أمة بأكملها من أجل مصالحهم الشخصية.

3- مطالبة البرلمان الليبي بتضمين مخرجات حوار جنيف ضمن الإعلان الدستوري و القاضي بإجراء انتخابات رئاسية و برلمانية وإنهاء المرحلة الانتقالية التي تجاوزت العشر سنوات.

4- رفض كل محاولات إلهاء المواطن وصرفه عن مطلبه الأساسي (من قطع للكهرباء وعدم توفير السيولة) والضغط باتجاه تحقيق الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المحدد.

5- الضغط على لجنة الحوار لاستحداث قاعدة دستورية بأسرع وقت للاستناد عليها للانتخابات المقبلة ورفض أي مقترحات من شأنها تأجيل الانتخابات عن موعدها المحدد بتاريخ 24 ديسمبر المقبل.

6- و في حالة عدم إصغاء واستجابة الجهات المسؤولة فسوف يتم رفع سقف المطالب ليصل إلى إسقاط كل الأجسام التي يعج بها المشهد السياسي الليبي وتدعي زوراً الإنابة عن الشعب.