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التمسك بـ6 مطالب.. الساكت: دعوات واسعة للخروج في مظاهرات حاشدة يوم 7/7

تم النشر منذُ 5 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال الناشط الحقوقي خالد بوزنين الساكت، إن هناك دعوات من نشطاء المجتمع المدني للخروج في مظاهرات سلمية حاشدة يوم 7/7 عبر كل ميادين المدن الليبية.

وأكد الساكت، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن  دعوات الخروج للمظاهرات تأتي للمطالبة والتأكيد على عدة نقاط، وهي كالأتي:

1-  التأكيد على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة في موعدها المحدد دون قبول أي مبرر للتأجيل، أو تعطيل أي منهما.

2-  المطالبة بسحب الأعضاء المعرقلين للانتخابات الرئاسية بلجنة الحوار وإحالتهم للتحقيق بسبب نقضهم العهود ومحاولتهم إطالة عمر الأجسام منتهية الشرعية بدون وجه قانوني والعبث بمصير أمة بأكملها من أجل مصالحهم الشخصية.

3-  مطالبة البرلمان الليبي بتضمين مخرجات حوار جنيف ضمن الإعلان الدستوري و القاضي بإجراء انتخابات رئاسية و برلمانية وإنهاء المرحلة الانتقالية التي تجاوزت العشر سنوات.

4-  رفض كل محاولات إلهاء المواطن وصرفه عن مطلبه الأساسي (من قطع للكهرباء وعدم توفير السيولة) والضغط باتجاه تحقيق الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المحدد.

5-  الضغط على لجنة الحوار لاستحداث قاعدة دستورية بأسرع وقت للاستناد عليها للانتخابات المقبلة ورفض أي مقترحات من شأنها تأجيل الانتخابات عن موعدها المحدد بتاريخ 24 ديسمبر المقبل.

6-  و في حالة عدم إصغاء واستجابة الجهات المسؤولة فسوف يتم رفع سقف المطالب ليصل إلى إسقاط كل الأجسام التي يعج بها المشهد السياسي الليبي وتدعي زوراً الإنابة عن الشعب.

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6 مطالب التمسك الخروج الساكت دعوات واسعة مظاهرات حاشدة يوم 7/7

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • بانواما :الرجاء الإعلان من الجهات الأمنية والإنسانية عن نقل السوريين الى كندا والنرويج وباقي الدول المعنية من الدول الأوروبية وتوزيعهم سيكون الإجلاء من ليبيا شباب وبنات وعائلات آلية النقل يجب أن تكون جوا وبحرا بخط إنساني لهم المعني بنقلهم منظمة ال un و حكومة الدبيبة بطرابلس سيجري النقل من طرابلس الليبية عبر الدول الثالثة انطلاقا من معيتيقة بعد أن يتم الإعلان بهذا الشأن بسرعة

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