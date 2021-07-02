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الدغيلي: تعاطي البعثة مع مقترحات تتعارض مع خارطة الطريق يعتبر عرقلة لانتخابات ديسمبر

تم النشر منذُ 10 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

 ليبيا – قالت مندوبة ليبيا سابقًا لدى الأمم المتحدة عضوة لجنة الحوار سلوى الدغيلي إن تقديم مقترحات تتعارض مع خارطة الطريق التي تنص على موعد محدد للإنتخابات، وتعاطي البعثة مع هذه المقترحات هو بمثابة عرقلة لانتخابات 24 ديسمبر.

الدغيلي وفي سلسلة تغريدات لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أضافت: “أحد المقترحات المقدمة لملتقى الحوار اليوم للتصويت تنظيم الإنتخابات بموجب مشروع الدستور المُعدل وحال رفضه في الإستفتاء يتم اعتماده لإجراء الانتخابات كقاعدة دستورية مؤقتة”.

وأشارت الدغيلي إلى أن هناك أطرافًا تحاول الضغط نحو اعتماد مشروع الدستور بعد تعديله كأساس للانتخابات القادمة في 24 ديسمبر.

 

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • أوفر…الرجاء الإعلان من الجهات الأمنية والإنسانية عن نقل السوريين الى كندا والنرويج وباقي الدول المعنية من الدول الأوروبية وتوزيعهم سيكون الإجلاء من ليبيا شباب وبنات وعائلات آلية النقل يجب أن تكون جوا وبحرا بخط إنساني لهم المعني بنقلهم منظمة ال un و حكومة الدبيبة بطرابلس سيجري النقل من طرابلس الليبية عبر الدول الثالثة انطلاقا من معيتيقة بعد أن يتم الإعلان بهذا الشأن بسرعة …تايم

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