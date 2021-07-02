ليبيا الان

بوقعيقيص: الصراع شرس ومحتدم داخل «حوار جنيف» و 3 جبهات قوية تتحالف

تم النشر منذُ 11 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قالت عضوة ملتقى الحوار السياسي آمال بوقعيقيص:” عندما نعجز عن الحصول على كل شيء، أيهما أفضل أن نعود بسلة خاوية أو بعصفورين”.

وأضافت آمال بوقعيقيص، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” انتخابات برلمانية ولجنة فنية تتولى تعديل الدستور، ثم ننتخب الرئيس على أساسه، الصراع شرس ومحتدم وثلاث جبهات قوية تتحالف “.

وتساءلت:” هل نقبل النتيجة الصفرية أو نقول نجحنا بدرجة مقبول ولعله جيد في ظل هذه الظروف، هذا هو السؤال؟؟ ماذا ترون والوقت أزف؟”.

وكانت آمال بوقعيقيص، قد قالت في وقت سابق، إن هناك محاولات حثيثة داخل ملتقى الحوار السياسي في جنيف لجعل الاستفتاء على مسودة الدستور المعدلة قبل الانتخابات واستبعاد القاعدة الانتخابية.

وأوضحت بوقعيقيص:” الجهود حثيثة لجعل الاستفتاء على مسودة الدستور المعدلة عبر لجنة فنية مختارة من الملتقى يسبق الانتخابات مع وعود بإنجاز التعديل والاستفتاء قبل 24 ديسمبر واستبعاد القاعدة الدستورية التي نصت المادة 1 منها، على تأجيل الاستفتاء”.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • بوقعيقيص…الرجاء الإعلان من الجهات الأمنية والإنسانية عن نقل السوريين الى كندا والنرويج وباقي الدول المعنية من الدول الأوروبية وتوزيعهم سيكون الإجلاء من ليبيا شباب وبنات وعائلات آلية النقل يجب أن تكون جوا وبحرا بخط إنساني لهم المعني بنقلهم منظمة ال un و حكومة الدبيبة بطرابلس سيجري النقل من طرابلس الليبية عبر الدول الثالثة انطلاقا من معيتيقة بعد أن يتم الإعلان بهذا الشأن بسرعة

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