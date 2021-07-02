بوقعيقيص: الصراع شرس ومحتدم داخل «حوار جنيف» و 3 جبهات قوية تتحالف

قالت عضوة ملتقى الحوار السياسي آمال بوقعيقيص:” عندما نعجز عن الحصول على كل شيء، أيهما أفضل أن نعود بسلة خاوية أو بعصفورين”.

وأضافت آمال بوقعيقيص، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” انتخابات برلمانية ولجنة فنية تتولى تعديل الدستور، ثم ننتخب الرئيس على أساسه، الصراع شرس ومحتدم وثلاث جبهات قوية تتحالف “.

وتساءلت:” هل نقبل النتيجة الصفرية أو نقول نجحنا بدرجة مقبول ولعله جيد في ظل هذه الظروف، هذا هو السؤال؟؟ ماذا ترون والوقت أزف؟”.

وكانت آمال بوقعيقيص، قد قالت في وقت سابق، إن هناك محاولات حثيثة داخل ملتقى الحوار السياسي في جنيف لجعل الاستفتاء على مسودة الدستور المعدلة قبل الانتخابات واستبعاد القاعدة الانتخابية.

وأوضحت بوقعيقيص:” الجهود حثيثة لجعل الاستفتاء على مسودة الدستور المعدلة عبر لجنة فنية مختارة من الملتقى يسبق الانتخابات مع وعود بإنجاز التعديل والاستفتاء قبل 24 ديسمبر واستبعاد القاعدة الدستورية التي نصت المادة 1 منها، على تأجيل الاستفتاء”.