أردوغان: سنواصل وجودنا في ليبيا..وسنواصل التنقيب في كل بحارنا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، إنّ قوات بلاده ستواصل وجودها في ليبيا، وذلك رغم الدعوات المحلية والدولية بسحب المرتزقة والقوات الأجنبية فورا من البلاد.

وقال أردوغان، في كلمته خلال تفقده مصنع جنازير الدبابات بولاية صقاريا شمال غربي تركيا: “موجودون في ليبيا وأذربيجان وسورية وشرقي المتوسط وسنواصل وجودنا”.

وشدد على أنّ تركيا “تناضل من أجل عالم أكثر أمناً واستقراراً وعدلاً من أجل نفسها وأصدقائها والبشرية جمعاء”.

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وشدّد على أن “تركيا ستنتزع حقوقها المشروعة وستقوم بأعمال التنقيب في كافة بحارها لا سيما شرقي المتوسط ومحيط قبرص”، معلناً أنه سيزور “جمهورية شمال قبرص التركية” في 20 يوليو/تموز الجاري، بمرافقة وفد كبير.

وأكّد من ناحية أخرى أنّ الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية ستُجرى بموعدها المحدد في يونيو/حزيران 2023.