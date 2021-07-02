أعلن الأمين العام المساعد، ومنسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، رايزدون زينينغا انتهاء جلسات ملتقى الحوار السياسي دون التوصل إلى توافق حول القاعدة الدستورية التي ستجرى الانتخابات العامة بمقتضاها.

وقال زينينغا: « فشلنا في التوصل إلى اتفاق بشأن القاعدة الدستورية وهذا لا يبشر بخير»، حسب كلمته في الجلسة الختامية للملتقى اليوم الجمعة.

وأكمل: «قدمت ثلاثة مقترحات حول القاعدة الدستورية، والمشاركون في الملتقى لم يتوصلوا إلى أرضية مشتركة حول آلية إجراء الانتخابات».

وتابع: «نسدل الستار اليوم ونحن نحثكم على مواصلة الحوار بينكم للوصول إلى حل وسط بين جميع الأطراف، وسنواصل العمل مع لجنة التوفيق لإعداد بعض الخيارات لبناء أرضية مشتركة سيناقشها الملتقى مر أخرى».

وأردف: «الأطراف جميعها ستعود إلى ليبيا من أجل» مواصلة العمل على هذا الملف.

وفي حين، قال مصدر بالملتقى إن الجلسة الختامية عقدت وسط حالة من «الانسداد»، وغياب التوافق أو الاتفاق.

ووصف المصدر، في حديثه إلى «بوابة الوسط»، ما يجري في الجلسة حاليا بأنه «نجاح للمعرقلين».

كما أوضح أن أداء بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا «ضعيف» مقارنة بأداء ستيفاني وليامز.

وبالنسبة للمقترحات الثلاثة التي طرحت في الملتقى، كشف أن الأعضاء انقسموا إلى ثلاث مجموعات، الأولى تريد الانتخابات في موعدها وفق ما جاء في خارطة الطريق، والثانية محسوبة على أنصار قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر، وتسعى إلى انتخابات تتوافق مع مطالبها، والثالثة يمثلها أنصا حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، ومعهم أعضاء من مجلسي النواب والدولة واتجاههم هو تأجيل الانتخابات.

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