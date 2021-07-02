من أثينا.. صالح: الحل في ليبيا يكون بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية

ليبيا – التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح اليوم الجمعة وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس ضمن زيارته الرسمية للعاصمة اليونانية أثينا رفقة وفد رسمي يضم رئيس لجنة الخارجية يوسف العقوري، ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي طلال الميهوب، ورئيس لجنة الداخلية سليمان الحراري.

اللقاء تناول بحسب المكتب الإعلامي لمجلس النواب العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها بما يخدم مصلحة الشعببين، وتطورات الأوضاع في ليبيا خاصةً والمنطقة بشكل عام.

وبحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، التقى المستشار صالح بنظيره اليونان كونستانتينوس تاسولاس الذي أثنى على مبادرة رئيس البرلمان التي أفضت إلى تشكيل مجلس رئاسي وحكومة وحدة وطنية.

وأضاف بليحق بأن رئيس البرلمان تقدم بالشكر لنظيره اليوناني على الدعوة الكريمة لزيارة اليونان كما حيا الشعب اليوناني، مشيدا بالدور الكبير الذي يقوم به وزير خارجية اليونان لحل الأزمة في ليبيا،

كما أكد المستشار صالح على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين و الشعبين، مشدداً على ضرورة خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا وبأن الشعب الليبي قوي العزيمة وشجاع وارادته لا يمكن كسرها فيجب خروج القوات الأجنبية والمرتزقة باي شكل من الأشكال،.

وعرج رئيس البرلمان على مبادرته للحل في ليبيا التي افضت إلى تشكيل مجلس رئاسي من رئيس ونائبين وحكومة وحدة وطنية.

وتابع:”فيما يتعلق بالقاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات أن الإعلان الدستوري هو دستور ليبيا إلى حين إلغائه أو تعديله وهو ينص على انتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب الليبي وبأن مجلس النواب درس مشروع قانون انتخاب الرئيس”.

وأشار بأن الحل في ليبيا يكون بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، وانتخاب الرئيس من الشعب الليبي بشكل مباشر وهو من يستطيع توحيد مؤسسات الدولة ويوحد المؤسسة العسكرية ويقوم بالمصالحة بين الليبيين.

رئيس مجلس النواب أعرب عن أمله أن تدعم اليونان هذا الاتجاه وعدم الاستماع لاي صوت يحاول عرقلة التداول السلمي للسلطة ومن يريد الوصول إلى السلطة عليه دعم الانتخابات، مجددا تأكيده على ضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة وعدم السماح بوجود أي قواعد أجنبية في ليبيا.

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