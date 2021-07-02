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إغلاق معبر “ذهيبة – وازن” الحدودي مع تونس

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبارليبيا24- خاص

أعلن عميد بلدية وازن أحمد عيسى كردي اليوم الجمعة عن إغلاق معبر ذهيبة – وازن الحدودي مع تونس لمدة أسبوعين كإجراء احترازي.

وقال كردي في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ إن الإغلاق جاء من الجانب الليبي، وسيكون إغلاقًا لمدة 14 يوماً كإجراء احترازي، بسبب انتشار فيروس كورونا في تونس بشكل مرتفع ورصد وتسجيل حالات للطفرة الهندية.

وأوضح عميد بلدية وازن أنه سيكون هناك استثناء للحالات الإنسانية بكل تأكيد والعالقين في البلدين، بعد إتمام الإجراءات الاحترازية المطلوبة وإعداد المسحات والتحاليل المطلوبة.

وأشار كردي إلى أن إغلاق معبر ذهيبة – وازن الحدودي تم فور وصول الخطاب إليهم من الجانب الليبي.

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  • وازن….الرجاء الإعلان من الجهات الأمنية والإنسانية عن نقل السوريين الى كندا والنرويج وباقي الدول المعنية من الدول الأوروبية وتوزيعهم سيكون الإجلاء من ليبيا شباب وبنات وعائلات آلية النقل يجب أن تكون جوا وبحرا بخط إنساني لهم المعني بنقلهم منظمة ال un و حكومة الدبيبة بطرابلس سيجري النقل من طرابلس الليبية عبر الدول الثالثة انطلاقا من معيتيقة بعد أن يتم الإعلان بهذا الشأن بسرعة

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