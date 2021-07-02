ليبيا مساعد المبعوث الأممي إلى ليبيا ريسدون زنينغا: لا توجد أرضية مشتركة بين الأطراف بعد خمسة أيام من الحوار بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات | 02 July, 2021 رابط مختصر

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا