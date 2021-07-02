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مساعد المبعوث الأممي إلى ليبيا ريسدون زنينغا: لا توجد أرضية مشتركة بين الأطراف بعد خمسة أيام من الحوار

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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

ليبيا

مساعد المبعوث الأممي إلى ليبيا ريسدون زنينغا: لا توجد أرضية مشتركة بين الأطراف بعد خمسة أيام من الحوار

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

02 July, 2021

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • الرجاء الإعلان من الجهات الأمنية والإنسانية عن نقل السوريين الى كندا والنرويج وباقي الدول المعنية من الدول الأوروبية وتوزيعهم سيكون ريسدون زينينغاالإجلاء من ليبيا شباب وبنات وعائلات آلية النقل يجب أن تكون جوا وبحرا بخط إنساني لهم المعني بنقلهم منظمة ال un و حكومة الدبيبة بطرابلس سيجري النقل من طرابلس الليبية عبر الدول الثالثة انطلاقا من معيتيقة بعد أن يتم الإعلان بهذا الشأن بسرعة

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