إلهام سعودي: ملتقى الحوار انتهى بنتيجة جيدة أخذا بالاعتبار الخيارات المطروحة

قالت عضوة ملتقى الحوار السياسي الليبي إلهام سعودي إن الملتقى انتهى اليوم الجمعة إلى نتيجة جيدة، مقارنة بالخيارات التي كانت مطروحة على الطاولة.

وكتبت سعودي عبر حسابها على «تويتر»: «يتم رفع الستار عن هذه الجولة، وليست هذه هي النتيجة التي كان يأملها البعض منا، لكنها نتيجة أفضل بعد الأخذ بعين الاعتبار الخيارات التي كانت مطروحة على الطاولة، وعدم قدرة قيادة بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا على إبقاء المحادثات في مسارها الصحيح».

وعقدت اليوم الجلسة الختامية للملتقى، في حين أعلن الأمين العام المساعد، ومنسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، رايزدون زينينغا عدم التوصل إلى توافق حول القاعدة الدستورية التي ستجرى الانتخابات العامة بمقتضاها.

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