ليبيا الان

إلهام سعودي: ملتقى الحوار انتهى بنتيجة جيدة أخذا بالاعتبار الخيارات المطروحة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

قالت عضوة ملتقى الحوار السياسي الليبي إلهام سعودي إن الملتقى انتهى اليوم الجمعة إلى نتيجة جيدة، مقارنة بالخيارات التي كانت مطروحة على الطاولة.

وكتبت سعودي عبر حسابها على «تويتر»: «يتم رفع الستار عن هذه الجولة، وليست هذه هي النتيجة التي كان يأملها البعض منا، لكنها نتيجة أفضل بعد الأخذ بعين الاعتبار الخيارات التي كانت مطروحة على الطاولة، وعدم قدرة قيادة بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا على إبقاء المحادثات في مسارها الصحيح».

وعقدت اليوم الجلسة الختامية للملتقى، في حين أعلن الأمين العام المساعد، ومنسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، رايزدون زينينغا عدم التوصل إلى توافق حول القاعدة الدستورية التي ستجرى الانتخابات العامة بمقتضاها.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • الهام سعودي….الرجاء الإعلان من الجهات الأمنية والإنسانية عن نقل السوريين الى كندا والنرويج وباقي الدول المعنية من الدول الأوروبية وتوزيعهم سيكون الإجلاء من ليبيا شباب وبنات وعائلات آلية النقل يجب أن تكون جوا وبحرا بخط إنساني لهم المعني بنقلهم منظمة ال un و حكومة الدبيبة بطرابلس سيجري النقل من طرابلس الليبية عبر الدول الثالثة انطلاقا من معيتيقة بعد أن يتم الإعلان بهذا الشأن بسرعة

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