البعثة الأممية تعلن عن عدم توصل لجنة الحوار لاتفاق

بعثة الأمم المتحدة تعلن عن عدم توصل لجنة الحوار لاتفاق أو أرضية مشتركة
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية
بعثة الأمم المتحدة تعلن عن عدم توصل لجنة الحوار لاتفاق أو أرضية مشتركة
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية
البعثة الأممية:
الرجاء الإعلان من الجهات الأمنية والإنسانية عن نقل السوريين الى كندا والنرويج وباقي الدول المعنية من الدول الأوروبية وتوزيعهم سيكون الإجلاء من ليبيا شباب وبنات وعائلات آلية النقل يجب أن تكون جوا وبحرا بخط إنساني لهم المعني بنقلهم منظمة ال un و حكومة الدبيبة بطرابلس سيجري النقل من طرابلس الليبية عبر الدول الثالثة انطلاقا من معيتيقة بعد أن يتم الإعلان بهذا الشأن بسرعة
على البعثة الاممية ان تحترم الشعب الليبى وتعلن ان مجلس نواب الشعب هو صاحب الحق الوحيد فى اقرار قوانين الانتخابات طبقا للاعلان الدستورى والقوانين النافذة دون وصاية من احد ووجب على مجلس التواب فى جلسة الاثين القادم اصدار قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتحيلها الى مفوضية الانتخابات وتعتمد الميزانية المخصصة للانتخابات فى موعدها وان تكون شروط الترشح تراعى فقط ان يكون الرئيس ليبى من ابوين ليبيين ولا يحمل جنسبة اخرى وان يستقيل اى مرشح عسكرى او من القضاة او اى منصب سيادى قبل الترشح .
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