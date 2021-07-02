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زينينغا: المقترحات التي لا تجعل الانتخابات ممكنة لا يمكن المواصلة فيها

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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

ليبيا

زينينغا: المقترحات التي لا تجعل الانتخابات ممكنة لا يمكن المواصلة فيها

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

02 July, 2021

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • زينيغا:الرجاء الإعلان من الجهات الأمنية والإنسانية عن نقل السوريين الى كندا والنرويج وباقي الدول المعنية من الدول الأوروبية وتوزيعهم سيكون الإجلاء من ليبيا شباب وبنات وعائلات آلية النقل يجب أن تكون جوا وبحرا بخط إنساني لهم المعني بنقلهم منظمة ال un و حكومة الدبيبة بطرابلس سيجري النقل من طرابلس الليبية عبر الدول الثالثة انطلاقا من معيتيقة بعد أن يتم الإعلان بهذا الشأن بسرعة

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