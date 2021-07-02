النمر: “المعرقلون” نجحوا في إفشال ملتقى الحوار السياسي

تعليقات
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نفس الوجوه تتكرر في كل مكان ماادقولش في ليبيا الا هم مافيش معرقلين الا انتو يجب على الأمم المتحدة اختيار اعضاء جدد لملتقى الحوار السياسي الليبي واختيارهم على أساس بعيد عن الانتماءات
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النمر…الرجاء الإعلان من الجهات الأمنية والإنسانية عن نقل السوريين الى كندا والنرويج وباقي الدول المعنية من الدول الأوروبية وتوزيعهم سيكون الإجلاء من ليبيا شباب وبنات وعائلات آلية النقل يجب أن تكون جوا وبحرا بخط إنساني لهم المعني بنقلهم منظمة ال un و حكومة الدبيبة بطرابلس سيجري النقل من طرابلس الليبية عبر الدول الثالثة انطلاقا من معيتيقة بعد أن يتم الإعلان بهذا الشأن بسرعة
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مؤتمر الحمار كوبيش والربعين اخوانى فاشل من البداية فمن سيقر اى قوانين للانتخابات هو مجلس النواب وهو ملتزم بالاعلان الدستورى والقوانين النافذة وعلى مجلس النواب تخصيص جلسات الاسبوع لمناقشة قوانين الانتخابات اهم من الميزانية واحالة القوانين لمفوضية الانتخابات للعمل بها فورا
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