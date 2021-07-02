ليبيا الان

منسق البعثة الأممية: فشلنا في التوصل إلى اتفاق بشأن القاعدة الدستورية وهذا لا يبشر بخير

تم النشر منذُ 35 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكد الأمين العام المساعد، ومنسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، رايزدون زينينغا انتهاء جلسات ملتقى الحوار السياسي دون التوصل إلى توافق حول القاعدة الدستورية التي ستجرى الانتخابات العامة بمقتضاها.

وقال «زينينغا» خلال كلمته في الجلسة الختامية لملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف: “فشلنا في التوصل إلى اتفاق بشأن القاعدة الدستورية وهذا لا يبشر بخير”.

وأضاف؛ “قدمت 3 مقترحات حول القاعدة الدستورية، والمشاركون في الملتقى لم يتوصلوا إلى أرضية مشتركة حول آلية إجراء الانتخابات”، لافتًا؛ “نسدل الستار اليوم ونحن نحثكم على مواصلة الحوار بينكم للوصول إلى حل وسط بين جميع الأطراف، وسنواصل العمل مع لجنة التوفيق لإعداد بعض الخيارات لبناء أرضية مشتركة سيناقشها الملتقى مر أخرى”.

وأوضح “الأطراف جميعها ستعود إلى ليبيا من أجل مواصلة العمل على هذا الملف”.

وبالنسبة للمقترحات الثلاثة التي طرحت في الملتقى، كشفت مصادر خارجة داخل ملتقى الحوار، أن “الأعضاء انقسموا إلى ثلاث مجموعات، الأولى تريد الانتخابات في موعدها وفق ما جاء في خارطة الطريق، والثانية محسوبة على أنصار القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر، وتسعى إلى انتخابات تتوافق مع مطالبها، والثالثة يمثلها أنصار حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، ومعهم أعضاء من مجلسي النواب والدولة واتجاههم هو تأجيل الانتخابات”.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • منسق البعثة الأممية..الرجاء الإعلان من الجهات الأمنية والإنسانية عن نقل السوريين الى كندا والنرويج وباقي الدول المعنية من الدول الأوروبية وتوزيعهم سيكون الإجلاء من ليبيا شباب وبنات وعائلات آلية النقل يجب أن تكون جوا وبحرا بخط إنساني لهم المعني بنقلهم منظمة ال un و حكومة الدبيبة بطرابلس سيجري النقل من طرابلس الليبية عبر الدول الثالثة انطلاقا من معيتيقة بعد أن يتم الإعلان بهذا الشأن بسرعة

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  • بما أنكم اعترفتم بفشلكم .. اذا دعوا الليبيين يقررون مصيرهم وحدهم وبإرادتهم ..!!!
    من الأرجح انشاء حكومة بادارة ” اشتراكية جمهورية ليبية ”
    كما في الصين الشعبية –
    لكن على شكل اصغر –
    وهو النظام الوحيد الذي يتماشى مع الاعراف الليبية والمجتمع الليبي
    – اولا لانه نظام اجتماعي تعاوني
    وثانيا لانه نظام يَصُمْن الحياة الطبيعية للمواطنين ويوفر خدمات وأعمال بمعاشات مناسبة وضمان اجتماعي /
    ثالثا لانه نظام ينتج داخل الدوام ويطور من التعليم والتوظيف والصناعية والزراعة
    رابعا نظامه العسكري مرتبط بالإدارة الرءاسيةً يمنح مزايا العسكرين المنظبطين والحريصين على الوطن
    خامسا
    نظام يقع على القضاء العرفي او الاسلامي من حيث الحشمة والنظام الاجتماعي
    سادسا
    لا توجد فيه تفرقة اجتماعية المواطنين ويوفر مجانية للتعليم بكافة مراحله – وتطوير التوظيف بتأمين صحي واجتماعي للعاملين داخل الدولة .
    مش هكي خير – ..!!
    من الآخرين والرأسمالين الي يكذبوا عليكم وضيعوا وقت البلاد وفلوس البلاد ودم المجاهدين وتحاول زُج ليبيا وشبابها في حروب طاحنة وقودها الشباب وتسعى بضياع مستقبل البلاد وتبديد ثرواتها …!!!

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