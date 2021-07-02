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فرنسا: سنركز على قضايا ليبيا واليمن وسورية خلال رئاستنا مجلس الأمن

تم النشر منذُ 5 دقائق
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

قالت فرنسا إنها ستركز على مسألتين أساسيتين خلال رئاستها لمجلس الأمن الدولي شهر يوليو، وهي القضايا الإنسانية وقضايا الشرق الأوسط، «خصوصا ليبيا واليمن وسورية».

جاء ذللك على لسان مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير نيكولاس دي ريفيير، خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة.

وأضاف دي ريفيير إن الوضع في الشرق الأوسط «هش» بشكل عام، متابعا: «سواء تحدثنا عن ليبيا أو سوريا أو اليمن.. وخلال شهر يوليو، سنركز بشكل خاص على تلك المنطقة».

وفي 15 يوليو المقبل، سيعقد اجتماع آخر على مستوى وزراء الخارجية يتعلق بتنفيذ القرارات حول ليبيا، بما فيها تنفيذ ومراقبة وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة والتحضير للانتخابات العامة.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • فرنسا….الرجاء الإعلان من الجهات الأمنية والإنسانية عن نقل السوريين الى كندا والنرويج وباقي الدول المعنية من الدول الأوروبية وتوزيعهم سيكون الإجلاء من ليبيا شباب وبنات وعائلات آلية النقل يجب أن تكون جوا وبحرا بخط إنساني لهم المعني بنقلهم منظمة ال un و حكومة الدبيبة بطرابلس سيجري النقل من طرابلس الليبية عبر الدول الثالثة انطلاقا من معيتيقة بعد أن يتم الإعلان بهذا الشأن بسرعة

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