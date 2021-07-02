«المليقطة»: خلاف واختلاف داخل «حوار جنيف» بدون إجحاف والتفاف

قال عضو ملتقى الحوار السياسي عبدالمجيد المليقطة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” خلاف واختلاف داخل ملتقى الحوار السياسي المنعقد الآن في جنيف، بدون إجحاف وبدون التفاف، وحوار يقيده الاصطفاف.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت آمال بوقعيقيص، عضوة ملتقى الحوار السياسي، إن الصراع شرس ومحتدم وثلاث جبهات قوية تتحالف داخل ملتقى الحوار السياسي في جنيف

وأوضحت بوقعيقيص، عبر حسابها على موقع “فيسبوك”:” عندما نعجز عن الحصول على كل شيء، أيهما أفضل أن نعود بسلة خاوية أو بعصفورين”.

وتابعت:” انتخابات برلمانية ولجنة فنية تتولى تعديل الدستور، ثم ننتخب الرئيس على أساسه، الصراع شرس ومحتدم وثلاث جبهات قوية تتحالف”.

واستطردت:” هل نقبل النتيجة الصفرية أو نقول نجحنا بدرجة مقبول ولعله جيد في ظل هذه الظروف، هذا هو السؤال؟؟ ماذا ترون والوقت أزف؟”.