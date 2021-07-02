ليبيا الان

«المليقطة»: خلاف واختلاف داخل «حوار جنيف» بدون إجحاف والتفاف

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال عضو ملتقى الحوار السياسي عبدالمجيد المليقطة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” خلاف واختلاف داخل ملتقى الحوار السياسي المنعقد الآن في جنيف، بدون إجحاف وبدون التفاف، وحوار يقيده الاصطفاف.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت آمال بوقعيقيص، عضوة ملتقى الحوار السياسي، إن الصراع شرس ومحتدم وثلاث جبهات قوية تتحالف داخل ملتقى الحوار السياسي في جنيف

وأوضحت بوقعيقيص، عبر حسابها على موقع “فيسبوك”:” عندما نعجز عن الحصول على كل شيء، أيهما أفضل أن نعود بسلة خاوية أو بعصفورين”.

وتابعت:” انتخابات برلمانية ولجنة فنية تتولى تعديل الدستور، ثم ننتخب الرئيس على أساسه، الصراع شرس ومحتدم وثلاث جبهات قوية تتحالف”.

واستطردت:” هل نقبل النتيجة الصفرية أو نقول نجحنا بدرجة مقبول ولعله جيد في ظل هذه الظروف، هذا هو السؤال؟؟ ماذا ترون والوقت أزف؟”.

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«المليقطة» إجحاف اختلاف التفاف حوار جنيف خلاف

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • المليقطة…..الرجاء الإعلان من الجهات الأمنية والإنسانية عن نقل السوريين الى كندا والنرويج وباقي الدول المعنية من الدول الأوروبية وتوزيعهم سيكون الإجلاء من ليبيا شباب وبنات وعائلات آلية النقل يجب أن تكون جوا وبحرا بخط إنساني لهم المعني بنقلهم منظمة ال un و حكومة الدبيبة بطرابلس سيجري النقل من طرابلس الليبية عبر الدول الثالثة انطلاقا من معيتيقة بعد أن يتم الإعلان بهذا الشأن بسرعة

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