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المشري: «حوار جنيف» فشل لعدم الاتفاق على منع ترشح العسكريين والحاملين للجنسيات الأجنبية

تم النشر منذُ 12 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال خالد المشري، رئيس المجلس الاستشاري للدولة، إن ملتقى الحوار السياسي تعثر في الوصول إلى أرضية مشتركة، وعرقلة لآمال الليبيين في اختيار ممثليهم؛ بسبب تعنت بعض الأطراف ومحاولة فرض انتخابات دون شروط محددة للترشح، على حد زعمه.

وأضاف المشري، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” تلك الشروط التي نجدها في أغلب الدساتير، كمنع ترشح العسكريين ومن يحملون جنسيات دول أجنبية” على حد تعبيره.

وتابع رئيس المجلس الاستشاري:” انزع البذلة العسكرية وتخلى عن الجنسية الأجنبية وسوّي وضعك القانوني مع جرائم الحرب، لكنك ستُهزم بصناديق الاقتراع كما هُزمت بصناديق الذخيرة” في إشارة إلى القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية.

وكان الأمين العام المساعد، ومنسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، رايزدون زينينغا، قد أكد انتهاء جلسات ملتقى الحوار السياسي دون التوصل إلى توافق حول القاعدة الدستورية التي ستجرى الانتخابات العامة بمقتضاها.

وقال «زينينغا» خلال كلمته في الجلسة الختامية لملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف: “فشلنا في التوصل إلى اتفاق بشأن القاعدة الدستورية وهذا لا يبشر بخير”.

وأضاف؛ “قدمت 3 مقترحات حول القاعدة الدستورية، والمشاركون في الملتقى لم يتوصلوا إلى أرضية مشتركة حول آلية إجراء الانتخابات”، لافتًا؛ “نسدل الستار اليوم ونحن نحثكم على مواصلة الحوار بينكم للوصول إلى حل وسط بين جميع الأطراف، وسنواصل العمل مع لجنة التوفيق لإعداد بعض الخيارات لبناء أرضية مشتركة سيناقشها الملتقى مر أخرى”.

وأوضح “الأطراف جميعها ستعود إلى ليبيا من أجل مواصلة العمل على هذا الملف”.

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المشري حاملو الجنسيات الأجنبية حوار جنيف عدم الاتفاق فشل منع ترشح العسكريين

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • المشري….

    الرجاء الإعلان من الجهات الأمنية والإنسانية عن نقل الليبيين و السوريين الى كندا والنرويج وباقي الدول المعنية من الدول الأوروبية وتوزيعهم سيكون الإجلاء من ليبيا أفراد شباب وبنات وعائلات لمن يرغب بذلك آلية النقل يجب أن تكون جوا وبحرا بخط إنساني لهم المعني بنقلهم منظمة ال un و حكومة الدبيبة بطرابلس سيجري النقل من طرابلس الليبية عبر الدول الثالثة انطلاقا من معيتيقة بعد أن يتم الإعلان بهذا الشأن بسرعة

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  • والله من غير الحرب والبراريك ماعندكم حاجة يامتاعين السحر والشعوذة ثلاثة ارباع الشعب طلع مشرك باقي منافقين وخونة .

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  • اخواتى حقير يتنفس الكذب وايام امه سوداء سلما او حربا فمجلس النواب هو من يضع قوانين الانتخابات ياكلاب والفائز عبر الصندوق من اول جولة هو خليفة عمر المختار حفتر ياحمار ولا يهتم بشوية جرذان مثلك اول من سبدوسهم بالاقدام اردوغان يبيع ابوه كما باع حلب وادلب للروس ويتوسل الان لقاهر الاخوان السبسى واسكت الكلاب المسعورة التى تنبح ضده ويحاول بيع تركته فى ليبيا مقبل اتفاقية ترسيم حدود مع اليونان ولكن العالم كله يقول له ستنسحب بالمجان بعد ان فشلت فى تحقيق هدفك المعلن باحتلال موانئ وابار النفط لانك اعتمدت على جرذان العبط الذين تم سحقهم يوم 6/6 على ابواب سرت قبل ان تعلن سرت الجفرة خط احمر ةمن يومها مؤخرة القردوخان حمراء مت الخازوق الاحمر المصرى فى ليبيا واخازوق الاحمر الفرنسى شرق المتوسط .
    ومن يزعم الكذاب الاخوانى المشرى انه هزم بصندوق الذخيرة اثبت للعالم كله ان الحل فى ليبيا سبكون عسكريا اذا مر يوم 24 ديسبمبر بلا انتخايات وان مؤتمر تونس هو نسخة من مؤامرة غدامس التى خطط لها سلامة وافشلها الجيش الوطنى بوصوله لطرايلس .
    وقريبا سيعود لها محررا عن طريق مصراته هذه المرة حيث ان مليشيات مصراته معادية لمليشيات طرابلس والزاوية والزنتان ولن ينجدها احد فالكل يرغب فى التخلص منها لشرها اما العاصمة فتوحد كل المليشيات يشات ضد الجيش

    رد

  • المشرى اخوانى حقير يتنفس الكذب وايام امه سوداء سلما او حربا فمجلس النواب هو من يضع قوانين الانتخابات ياكلاب والفائز عبر الصندوق من اول جولة هو خليفة عمر المختار حفتر ياحمار ولا يهتم بشوية جرذان مثلك اول من سبدوسهم بالاقدام اردوغان يبيع ابوه كما باع حلب وادلب للروس ويتوسل الان لقاهر الاخوان السبسى واسكت الكلاب المسعورة التى تنبح ضده ويحاول بيع تركته فى ليبيا مقبل اتفاقية ترسيم حدود مع اليونان ولكن العالم كله يقول له ستنسحب بالمجان بعد ان فشلت فى تحقيق هدفك المعلن باحتلال موانئ وابار النفط لانك اعتمدت على جرذان العبط الذين تم سحقهم يوم 6/6 على ابواب سرت قبل ان تعلن سرت الجفرة خط احمر ةمن يومها مؤخرة القردوخان حمراء مت الخازوق الاحمر المصرى فى ليبيا واخازوق الاحمر الفرنسى شرق المتوسط .
    ومن يزعم الكذاب الاخوانى المشرى انه هزم بصندوق الذخيرة اثبت للعالم كله ان الحل فى ليبيا سبكون عسكريا اذا مر يوم 24 ديسبمبر بلا انتخايات وان مؤتمر تونس هو نسخة من مؤامرة غدامس التى خطط لها سلامة وافشلها الجيش الوطنى بوصوله لطرايلس .
    وقريبا سيعود لها محررا عن طريق مصراته هذه المرة حيث ان مليشيات مصراته معادية لمليشيات طرابلس والزاوية والزنتان ولن ينجدها احد فالكل يرغب فى التخلص منها لشرها اما العاصمة فتوحد كل المليشيات يشات ضد الجيش

    رد

  • من يملك القرا ر فى ليبيا هو مجلس النواب هو من سيضع التشريعات المتظمة للانتخايات وهو من يملك حق سحب الثقة من الحكومة فيسقط الدبيبة وتطلب من المجلس الرئاسى تعيبن رئيس وزراء جديد ولفرض فشل الاتفتاق السياسى فمن يملك صناديق الذخيرة هو الجيش الوطنى الذى استعرض قوته وطمأن الجميع رغم انه يسبطر على اقليمى برقة وفزان بالكامل وسرت والهلال النفطى وجنوب اقليم طرابلس يمكن ان يعلن الرئيس المنفى دولة ليبيا الحرة عليها ويسعى لتحرير الارض المحتلة من الاتراك ويمتع عنها النفط والمياه وهو الرئيس الشرعى للبلاد بموجب الاتفاق السياسى ومعاه البرلمان فى طبرق ليعلن حالة الحرب على الارهاب وحالة الطوارئ فالختم الرئاسى وقائد عام الجيش مع المنفى وختم البرامان مع عقيلة صالح والدبيبة مختوم على قفاه فهو رئيس حكومة مليشيات مصراته يشبع بها

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  • حملة الجنسيه الاوروبيه وطنيين وشرفاء أكثر من اغلب المتصدرين للمشهد اليوم لأن هجرنا الوطن ولم نخونوه أما المتواجد داخل الوطن خنتوه واعطيتم الناتو احداثيات البنيه التحتيه كي يقفصها من الجو والبحر فالذين يجب ان يحكموا ليبيا هم كانوا خارجها بدون ما يشكلوا عليها أي خطر

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