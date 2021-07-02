ليبيا الان

الزناتي يفتتح المؤتمر الوطني الأول حول تحسين الخدمات الصحية

تم النشر منذُ 14 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

افتتح وزير الصحة الدكتور علي الزناتي فعاليات المؤتمر الوطني لتحسين وتطوير الخدمات الصحية في دورته الأولى، والذي احتضنه مدرج سناء محيدلي بمجمع الكليات الطبية بجامعة بنغازي.

وأكد الزناتي في كلمة له، حرصه على تحسين وتطوير الخدمات الصحية، وأن الوزارة لن تتدخر جهدًا لتحقيق هذا الهدف، حسب بيان المكتب الإعلامي للوزارة على صفحته في موقع فيسبوك، أمس الجمعة.

وأثنى على الجهود المبذولة من قِبل القائمين على المؤتمر، وأن تواجدهم اليوم في مدينة بنغازي دليل على مساعيهم وتعاونهم الجاد في تحسين الخدمات الصحية في كافة ربوع البلاد.

حضر المؤتمر عدد من أعضاء مجلس النواب، بينهم رئيس لجنة الصحة نصر الدين مهنا، وعدد من مدراء المستشفيات ورؤساء الأقسام العلمية بجامعة بنغازي، بالإضافة إلى عدد من الخبراء الصحيين والمهتمين بالمجال الصحي.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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تعليقات

  • الزناتي….

    الرجاء الإعلان من الجهات الأمنية والإنسانية عن نقل الليبيين و السوريين الى كندا والنرويج وباقي الدول المعنية من الدول الأوروبية وتوزيعهم سيكون الإجلاء من ليبيا أفراد شباب وبنات وعائلات لمن يرغب بذلك آلية النقل يجب أن تكون جوا وبحرا بخط إنساني لهم المعني بنقلهم منظمة ال un و حكومة الدبيبة بطرابلس سيجري النقل من طرابلس الليبية عبر الدول الثالثة انطلاقا من معيتيقة بعد أن يتم الإعلان بهذا الشأن بسرعة

    رد

    • مطار معيتيقة ….

      سيتم تنفيذ المطلب بعد مشاورة الجهات الأمنية والمعنية بعد ساعة وسيأتي الرد

      رد

      • الجويلي ….

        سيتم قتل كل من يعمل بخفر السواحل الليبي منذ هذه اللحظة يجب إخلاء مواقع خفر السواحل لأنهم يعيقون المهاجرين