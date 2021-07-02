حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة يومي السبت والاحد في ليبيا وموعد انتهاء الموجة الساخنة

توقع المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة ليومي السبت والاحد في ليبيا تشير إلى أن الرياح تسببت بالتراجع على درجات الحرارة على الساحل الغربي.

وبحسب المركز فإن الحالة الجوية المنتظرة اليومين القادمين شهدت تأثير الرياح السطحية الشمالية الخفيفة على التراجع بدرجات الحرارة على الساحل الغربي غير ان الدواخل لم تصلها هذة الرياح لذا بقيت الكتلة الهوائية الساخنة هى المسيطرة على الحالة.

وأضاف التقرير أن هنالك انتظار ان تتراجع هذه الكتلة بداية من يومي الاثنين والثلاثاء تكون اشمل واعم بإذن الله تعالى.

فيما تشهد مناطق الشمال الشرقي درجات الحرارة فى حدود 33 الى 38 درجة مئوية وهناك بعض الارتفاع على درجات الحرارة يطرأ فى الجنوب الشرقي. والله اعلم.

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