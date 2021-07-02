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«بن عثمان»: توقعت فشل «حوار جنيف».. هل اقتنعتم بكلامي؟

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال العضو السابق في الجماعة الليبية المقاتلة المدرجة على قوائم الإرهاب، نعمان بن عثمان، إنه توقع فشل ملتقى الحوار السياسي، زاعما أنه مبني على أسس غير ديمقراطية لا تمثل الليبيين.

وزعم نعمان بن عثمان، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:” اعتقد بأني ذكرت منذ فترة على شاشة ليبيا الأحرار- إحدى منصات جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا- أن خارطة “طريق جنيف” و”مخرجات برلين” مبنية على أسس غير ديمقراطية ولا تمثل الشعب الليبي”.

وتابع:” لن يكون هناك انتخابات هذه السنة” متسائلا:” هل اقتنعتم الليلة بكلامي، بعد انهيار لقاء جنيف اليوم؟”، بحسب تعبيره.

واختتم العضو السابق في الجماعة الليبية المقاتلة المدرجة على قوائم الإرهاب قائلا:” الميكانزم الذي اخترعته بعثة الأمم المتحدة فاسد” على حد زعمه.

وكان الأمين العام المساعد، ومنسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، رايزدون زينينغا، قد أكد انتهاء جلسات ملتقى الحوار السياسي دون التوصل إلى توافق حول القاعدة الدستورية التي ستجرى الانتخابات العامة بمقتضاها.

وقال «زينينغا» خلال كلمته في الجلسة الختامية لملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف: “فشلنا في التوصل إلى اتفاق بشأن القاعدة الدستورية وهذا لا يبشر بخير”.

وأضاف؛ “قدمت 3 مقترحات حول القاعدة الدستورية، والمشاركون في الملتقى لم يتوصلوا إلى أرضية مشتركة حول آلية إجراء الانتخابات”، لافتًا؛ “نسدل الستار اليوم ونحن نحثكم على مواصلة الحوار بينكم للوصول إلى حل وسط بين جميع الأطراف، وسنواصل العمل مع لجنة التوفيق لإعداد بعض الخيارات لبناء أرضية مشتركة سيناقشها الملتقى مر أخرى”.

وأوضح “الأطراف جميعها ستعود إلى ليبيا من أجل مواصلة العمل على هذا الملف”.

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اقتناع التوقع بن عثمان حوار جنيف فشل ليبيا

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • اى حوار ياحمار فى النهاية ستذهب توصياته للبرلمان ليصدر قوانين الانتخابات والكرة الان فى ملعب البرلمان لصدار قوانين الانتخابات لتجرى فى موعدها وفى نفس مناقشة مسودة الدستور ولا تمر اى مادة الا بموافقة ثلثى الاعضاء وكذلك اصافة او حذف اى مادة ليصدر فى النهاية دستور معدل يطرح مع مسودة الدستور للاستفتاء ومن حق الشعب اختيار المسودة الاصلية او المعدلة او يرفض الاثنين !!

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  • وفى حالة عرقلة الحكومة للانتخايات يتم سحب الثقة منها ويطلب البرلمان من المجلس الرئاسى اختيار رئيس وزراء جديد يشكل حكومة جديدة قادرة على حل مشاكل الشعب بدلا من السئ دبيبة الراغب فى البقاء فى السلطة وعرقلة الانتخابات !!

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  • اتفووووه….
    الرجاء الإعلان من الجهات الأمنية والإنسانية عن نقل الليبيين و السوريين الى كندا والنرويج وباقي الدول المعنية من الدول الأوروبية وتوزيعهم سيكون الإجلاء من ليبيا أفراد شباب وبنات وعائلات لمن يرغب بذلك آلية النقل يجب أن تكون جوا وبحرا بخط إنساني لهم المعني بنقلهم منظمة ال un و حكومة الدبيبة بطرابلس سيجري النقل من طرابلس الليبية عبر الدول الثالثة انطلاقا من معيتيقة بعد أن يتم الإعلان بهذا الشأن بسرعة

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  • دائما مايكون كلام الحمقى والعملاء والخونة مقنعا ؟؟…فهم يتكلمون بلسان اسيادهم ومن جاءوا بهم ؟ّّ

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  • كان. معروف. مسبقا. ياغبي. من. قبل. ماتتكلم. هي. اصلا. 17.قهاير.جت.بالخير.كل.يوم.من.سي.الي.الاسوا.كان.يوم.اسود.اغبر.ماشفتاش.شمس.نريد.الديكتاتورية.نريد.عسكر.واللي.يقول.غير.هكي.فهو.حقير

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