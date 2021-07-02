«بن عثمان»: توقعت فشل «حوار جنيف».. هل اقتنعتم بكلامي؟

قال العضو السابق في الجماعة الليبية المقاتلة المدرجة على قوائم الإرهاب، نعمان بن عثمان، إنه توقع فشل ملتقى الحوار السياسي، زاعما أنه مبني على أسس غير ديمقراطية لا تمثل الليبيين.

وزعم نعمان بن عثمان، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:” اعتقد بأني ذكرت منذ فترة على شاشة ليبيا الأحرار- إحدى منصات جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا- أن خارطة “طريق جنيف” و”مخرجات برلين” مبنية على أسس غير ديمقراطية ولا تمثل الشعب الليبي”.

وتابع:” لن يكون هناك انتخابات هذه السنة” متسائلا:” هل اقتنعتم الليلة بكلامي، بعد انهيار لقاء جنيف اليوم؟”، بحسب تعبيره.

واختتم العضو السابق في الجماعة الليبية المقاتلة المدرجة على قوائم الإرهاب قائلا:” الميكانزم الذي اخترعته بعثة الأمم المتحدة فاسد” على حد زعمه.

وكان الأمين العام المساعد، ومنسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، رايزدون زينينغا، قد أكد انتهاء جلسات ملتقى الحوار السياسي دون التوصل إلى توافق حول القاعدة الدستورية التي ستجرى الانتخابات العامة بمقتضاها.

وقال «زينينغا» خلال كلمته في الجلسة الختامية لملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف: “فشلنا في التوصل إلى اتفاق بشأن القاعدة الدستورية وهذا لا يبشر بخير”.

وأضاف؛ “قدمت 3 مقترحات حول القاعدة الدستورية، والمشاركون في الملتقى لم يتوصلوا إلى أرضية مشتركة حول آلية إجراء الانتخابات”، لافتًا؛ “نسدل الستار اليوم ونحن نحثكم على مواصلة الحوار بينكم للوصول إلى حل وسط بين جميع الأطراف، وسنواصل العمل مع لجنة التوفيق لإعداد بعض الخيارات لبناء أرضية مشتركة سيناقشها الملتقى مر أخرى”.

وأوضح “الأطراف جميعها ستعود إلى ليبيا من أجل مواصلة العمل على هذا الملف”.