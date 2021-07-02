أول تعليق من الدبيبة بعد فشل منتدى الحوار بجنيف

دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا من أسماهم بـ” كافة الأطراف الوطنية” إلى التوافق حول صيغة إجراء الانتخابات المنتظرة في ديسمبر القادم.

وكتب الدبيبة في تغريدة على صفحته بـ”تويتر”، قائلا: “نحث كافة الأطراف الوطنية و البعثة الأممية للإضطلاع بمسؤولياتهم و تغليب المصلحة العامة و التوافق حول صيغة كفيلة بإجراء الإنتخابات في موعدها و تمكين الشعب الليبي من ممارسة حقه في الإنتخاب”.

وجاء ذلك عقب فشل جلسات الحوار في جينيف التي ترعاها البعثة الأممية بين الأطراف الليبية لبحث مسألة الانتخابات المزمع إجراؤها موفى العام الحال.

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