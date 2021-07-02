ليبيا الان

أول تعليق من الدبيبة بعد فشل منتدى الحوار بجنيف

تم النشر منذُ 17 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا من أسماهم بـ” كافة الأطراف الوطنية” إلى التوافق حول صيغة إجراء الانتخابات المنتظرة في ديسمبر القادم.

وكتب الدبيبة في تغريدة على صفحته بـ”تويتر”، قائلا: “نحث كافة الأطراف الوطنية و البعثة الأممية للإضطلاع بمسؤولياتهم و تغليب المصلحة العامة و التوافق حول صيغة كفيلة بإجراء الإنتخابات في موعدها و تمكين الشعب الليبي من ممارسة حقه في الإنتخاب”.

وجاء ذلك عقب فشل جلسات الحوار في جينيف التي ترعاها البعثة الأممية بين الأطراف الليبية لبحث مسألة الانتخابات المزمع إجراؤها موفى العام الحال.

” style=”height: 315px;”>

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • يقتل القنيل ويمشى فى جنازته فمن وراء الفشل عم الدبيبة الذى يطمع فى بقاء الدبيبة اطول فترة ممكنة بتعطيل اجراء الانتخابات ولكن مجلس النواب سيرد على السئ دبية بسحب الثفة منه لان حكومته ليست حكومة وحدة وطنية بل هى حكومة منحازة للمليشيات ومعادية للجيش وتسير فى الاتجاه الخاطئ وتحتاج لقائد جديد يوحد الشعب الليبى ولا يفرقهم والافضل فى هذه المرحلة هو احمد معتيق بخبرته السياسية وحكمته ومقبول من جميع الاطراف اما الدبية فكذب اكثر من مرة حيث قال فى قناة الجزيرة انه القائد الاعلى للجيش وهو من اختصاص المجلس الرئاسى وادعى انه وزير الدفاع رغم ان المنصب شاغر ويتطلب موافقة المجلس الرئاسى واضح ان حموده القغل المتحدث باسمه جاهل مثله .
    كما انه ادعى ان اى وزير يختاره يعمل فى ليبيا كلها بينما هو يعمل فى نظاق السراج ولا يزور الارض المحتلة من الجيش الوطنى الليبى حتى تعود للجيش الوطنى العثمانى !!!

    رد